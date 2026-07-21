21 de julio de 2026 Inicio
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¿Cuándo se puede lavar la ropa? Las lloviznas se mantienen en el AMBA y rige una alerta por tormentas

La humedad y nubosidad se mantendrá durante los próximos días, lo que generará que las temperaturas se mantengan bajas y el termómetro no aumente. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, viento y nevadas. ¿Cuándo se va el mal tiempo?

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Se espera un drástico descenso de las temperaturas para el resto de la semana. 

Se espera un drástico descenso de las temperaturas para el resto de la semana. 

La semana comenzó con lloviznas y chaparrones leves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se mantendrán durante la jornada del martes 21 y parte del miércoles 22 de julio. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, nevadas y viento para varias provincias de Argentina.

La lluvia se queda hasta el martes al medidodía.
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Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están bajo alerta por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Además, en la región de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy está bajo alerta amarilla y naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad.

Por último, la zona cordillerana de San Juan, Mendoza y Neuquén está bajo estará afectadas por nevadas intensas y persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, con posible viento blanco y reducción de visibilidad.

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Durante este martes 21, se espera una jornada mayormente cubierta donde las precipitaciones serán las protagonistas, especialmente durante la mañana y la noche, momentos en los que la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 40%. En cuanto al termómetro, la amplitud térmica será acotada, registrando una temperatura mínima de 10° y una máxima que apenas trepará hasta los 14°.

Captura pronóstico para CABA.

Captura pronóstico para CABA.

El panorama comenzará a cambiar paulatinamente durante el miércoles 22. Si bien las primeras horas del día repetirán las condiciones de inestabilidad y mantendrán la probabilidad de precipitaciones entre un 10% y un 40% por la mañana, hacia la tarde el cielo empezará a abrirse, dando paso a intervalos soleados. La temperatura mantendrá el mismo comportamiento del día anterior, con una marca máxima estimada en 14° y una mínima que descenderá levemente hasta los 9°.

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