21 de julio de 2026 Inicio
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Asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa

El efectivo fue interceptado por dos motochorros en una calle de Tres de Febrero. Intentó defenderse con su arma reglamentaria, pero uno de los delincuentes le disparó y escapó.

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Asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un robo de moto en Loma Hermosa

Un cabo de la Policía Federal fue asesinado este lunes por la noche durante un robo cometido por dos motochorros en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Los delincuentes lograron escapar tras llevarse la motocicleta del efectivo.

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El hecho ocurrió en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, quien prestaba servicio en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, dos delincuentes que circulaban en una moto se acercaron al vehículo que manejaba Gerez y lo obligaron a descender del mismo. En ese momento, el acompañante descendió armado y comenzó el asalto.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el policía retrocedió e intentó extraer su arma reglamentaria para defenderse. Sin embargo, el asaltante le disparó y le provocó heridas mortales.

Tras el ataque, el delincuente se subió a la moto del cabo y huyó junto a su cómplice. La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para identificar y localizar a los responsables del crimen.

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