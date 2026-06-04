Una vecina reveló lo que escuchó en la casa de Claudio Barrelier la noche del femicidio de Agostina Vega

El testimonio de la testigo desencadenó nuevas pericias en la propiedad del imputado y la fiscalía blindó la investigación con 10 días de reserva judicial. La acumulación de causas y los nuevos indicios reconfiguran el expediente semana a semana.

Una vecina de Claudio Barrelier se presentó ante la Justicia y aportó un testimonio que podría resultar muy importante para la investigación del femicidio de Agostina Vega. La mujer declaró que durante la madrugada del domingo escuchó música a alto volumen, movimientos dentro de la propiedad y ruidos de herramientas provenientes de la casa del único imputado en la causa, además de observar un auto estacionado frente al domicilio con el motor encendido durante un largo tiempo.

El relato fue dado a conocer en el programa Arriba Argentinos y cobró relevancia inmediata porque hasta ese momento una de las grandes incógnitas del caso era por qué ningún vecino había reportado sonidos sospechosos en las horas previas al hallazgo del cuerpo de la adolescente. La testigo explicó que no realizó una denuncia en ese momento porque creyó que podía tratarse de delincuentes intentando ingresar a alguna casa de la cuadra, y que el temor la llevó a no intervenir ni contactar a la Policía.

El testimonio se incorporó al expediente y motivó una serie de nuevos procedimientos en la vivienda de Barrelier ubicada en Juan Del Campillo al 800. Durante varias horas trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y bomberos, quienes realizaron pruebas acústicas para determinar qué sonidos podían escucharse desde las propiedades vecinas y si eran compatibles con la reconstrucción de los hechos.

Los peritos reprodujeron distintos tipos de sonidos y analizaron las condiciones de audición desde el exterior de la vivienda, buscando establecer si durante esa madrugada pudieron haberse percibido gritos, movimientos o actividades inusuales desde las casas linderas. Los resultados de esas pericias se incorporarán al expediente que instruye la Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba.

Femicidio de Agostina Vega: decretaron 10 días de secreto de sumario

La Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba dispuso el secreto de sumario por un plazo de diez días a partir de este miércoles, con el objetivo de preservar una serie de diligencias que ya están en marcha y que todavía se encuentran en proceso de ejecución. "Se dispuso decretar el secreto de sumario por el término de 10 días", confirmó el Ministerio Público Fiscal provincial mediante un comunicado oficial.

En el mismo texto se informó que la fiscalía solicitó incorporar al expediente actual una causa iniciada en 2025 contra Barrelier por privación ilegítima de la libertad, en la que fue detenido y luego liberado tras presentar una caución de $10 millones respaldada por dos abogados matriculados. Según el expediente de aquel caso, una denunciante relató que el acusado la inmovilizó con cinta adhesiva, le ató manos y tobillos y le colocó una mordaza dentro de su vivienda. La víctima logró escapar cuando Barrelier salió un momento a esconder una motocicleta y dejó el portón entreabierto.

Agostina Vega Córdoba 3 Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

En paralelo a la investigación principal, la representación legal del padre de Agostina presentó nueva documentación ante la Justicia y solicitó que Soledad Andreani, expareja de Barrelier y titular del Ford Ka negro mencionado en la causa, sea imputada por presunto encubrimiento. Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Durante los procedimientos realizados en la vivienda del imputado, los efectivos llevaron a cabo trabajos de excavación y levantamiento de pisos en distintos sectores de la propiedad. Al retirarse, trasladaron varios elementos para análisis pericial, entre estos, bolsas plásticas y un colchón. También se ordenaron medidas sobre una vivienda vinculada al lavado del Ford Ka negro, en una investigación que se amplía a medida que surgen nuevos indicios.