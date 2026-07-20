El actor estadounidense Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo"

El reconocido actor de Hollywood se subió a la ola viral que circula en redes y que apunta a desprestigiar al país, instalando un relato falso. “Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA”, pidió a los usuarios antes de la gran final.

El reconocido actor de Hollywood Samuel Jackson sorprendió a los usuarios de redes sociales al suplicar que no alienten por Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin ningún fundamento, acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo".

“Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA”, pidió Samuel Jackson a los usuarios antes de la gran final. El actor de la película Django reposteó una imagen de su personaje Stephen con la camiseta albiceleste con un contundente mensaje: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista ”. Y agregó: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí”.

Si bien las palabras no fueron escritas por el actor de 77 años, él decidió compartir el posteo avalando el mensaje que dista de la realidad de un país que desconoce y amplificando un concepto que desprestigia al país compuesto por más de 45 millones de personas.

La selección del personaje interpretado por Jackson fue deliberada debido a que en la trama, Stephen aparece como el sirviente que se alinea con sus amos, un rol que remite al estereotipo conocido como “Uncle Tom” en la cultura popular de Estados Unidos. La expresión, surgida de la novela La cabaña del Tío Tom de Harriet Beecher Stowe (1852), se emplea para señalar a personas negras que adoptan una postura sumisa frente a la sociedad blanca. Al ponerle la camiseta argentina, la imagen trasladaba ese estigma a quienes respaldaban a la Selección.

Paradójicamente y lo que no tuvo en cuenta el actor es que el rival de la Argentina en esa final era España , potencia colonizadora que durante siglos dominó gran parte del territorio americano y que introdujo, junto con Portugal, la esclavitud africana en el continente.

El cruce de los usuarios no tardó en llegar y una de las respuestas más compartidas fue la de la actriz argentina Bárbara Lombardo: "Mr. Jackson, no sé qué experiencias lo llevaron a creer que Argentina es ‘uno de los países más racistas del mundo’, pero lamento, sinceramente, si alguien de mi país alguna vez lo hizo sentir discriminado. Imagino que nunca visitó Argentina, porque si lo hubiera hecho, creo que habría conocido gente cálida, amable y acogedora. Estamos lejos de ser perfectos y, como toda nación, tenemos problemas que enfrentar, pero es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos. Espero que algún día tenga la oportunidad de conocer la Argentina real antes de emitir un juicio tan amplio sobre su gente”, escribió.

Otro argentino que le salió al cruce fue Carli Jiménez, el hijo del artista cuartetero, que le pidió que se disculpe por sus palabras: “You should say sorry to Argentina people (Deberías pedirle disculpas al pueblo argentino)". Y también se sumó un periodista de TN que le dijo: “¡Qué vergüenza! Obviamente no sabes nada de Argentina, así que trata de aprender algo al menos, no solo desplazando TikTok, antes de hablar”.

Jackson tiene un largo recorrido denunciando el racismo. En 2023, mientras promocionaba Secret Invasion, acusó a Donald Trump de ser un “redneck” racista en una entrevista con Rolling Stone. Recordó su infancia en tiempos de segregación y dijo que veía en el presidente republicano la misma hostilidad que sufría de chico. Con más de medio siglo de carrera, más de 100 películas y una nominación al Oscar por Pulp Fiction (1994), su voz sigue siendo influyente en Hollywood.