Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Qué detectaron los especialistas y cómo evolucionó la situación son algunos de los puntos centrales de una historia que vuelve a poner el foco en la prevención.

  • Andrea Henderson tiene 41 años y es madre de cuatro hijos. Vive en Northumberland, Inglaterra.

  • Durante más de un año sufrió dolor en el pecho y fatiga extrema. En un primer momento, los médicos no detectaron señales de gravedad.

  • El cuadro cambió cuando notó un sangrado espontáneo en el pezón. En la revisión hallaron un pequeño bulto bajo el pezón izquierdo.

  • Fue derivada a una clínica especializada en cáncer. La biopsia confirmó cáncer de mama HER2 positivo, una forma agresiva.

Lo que comenzó como un cuadro de cansancio persistente terminó convirtiéndose en una historia médica que sorprendió incluso a su entorno más cercano. La protagonista consultó tras notar una fatiga inusual acompañada de un sangrado que encendió las alarmas, sin imaginar que ese síntoma sería la clave para descubrir algo mucho más complejo.

En un primer momento, las señales podían asociarse a causas frecuentes o transitorias. Sin embargo, la decisión de acudir a un profesional permitió avanzar en estudios más profundos que cambiaron por completo el panorama y dejaron en evidencia la importancia de no minimizar ciertas manifestaciones del cuerpo.

Qué reveló el médico de la mujer que tenía síntomas inesperados

-Andrea Henderson

Andrea Henderson, de 41 años y madre de cuatro hijos, residente en Northumberland, llevaba una rutina intensa cuando comenzaron a aparecer señales que no pudo seguir pasando por alto. Durante más de un año padeció dolores punzantes en el pecho y un agotamiento constante, pero en las primeras consultas médicas le transmitieron que no había razones para alarmarse. La situación dio un giro inesperado una mañana, cuando tras ducharse advirtió un sangrado en el pezón y pidió una cita urgente.

Según relató, la hemorragia fue espontánea, lo que motivó una revisión inmediata. En esa consulta, el médico detectó un pequeño nódulo debajo del pezón izquierdo, de tamaño similar a un grano de arroz. Recién entonces sus síntomas comenzaron a ser evaluados con mayor profundidad y fue derivada a una clínica oncológica para estudios específicos.

Los análisis y la biopsia confirmaron un diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo, un subtipo agresivo que representa cerca del 15% de los casos. Una resonancia magnética reveló un tumor de 4,9 centímetros y la presencia de células de rápido crecimiento.

Tras la cirugía, los especialistas indicaron que deberá realizar ocho ciclos de quimioterapia y continuar con diez años de terapia hormonal para disminuir los niveles de estrógeno y reducir el riesgo de recaída. A partir de su experiencia, Andrea impulsa a otras mujeres, incluso jóvenes, a realizar controles mamarios periódicos y no ignorar señales inusuales.

