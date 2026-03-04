4 de marzo de 2026 Inicio
Tenía mucho dolor de espalda, el diagnóstico fue erróneo y cuando fue al médico sorprendió a todos: qué era

Lo que comenzó como una molestia persistente en la zona lumbar atribuida inicialmente al estrés, terminó revelando una realidad completamente distinta.

El caso que pasó de un cuadro menor a ser una historia clínica grave.

  • En este caso, los médicos creyeron que se trataba de cálculos renales o quistes debido a los fuertes dolores de espalda.

  • Sin embargo, la sorpresa fue enorme: Carlee Evangeline nació tras solo tres pujos en plena guardia. Pesó 3,44 kilos y midió 48,3 centímetros. Tanto la madre como la bebé resultaron ilesas y en perfectas condiciones tras el parto inesperado.

  • Becca padece SOP, lo que hacía que un embarazo natural fuera considerado improbable por los médicos.

  • La madre había dado a luz recientemente (agosto 2024) y confundió los cambios físicos de su nuevo embarazo con síntomas de su patología hormonal.

Un caso de salud ha captado la atención de la comunidad médica y se ha vuelto viral por su desenlace inesperado. Durante meses, la paciente tomó analgésicos recetados bajo diagnósticos superficiales, sin imaginar que el origen de su padecimiento no estaba en sus músculos ni en sus huesos, sino en una condición que los médicos habían pasado por alto.

La musculatura cumple un rol clave en la movilidad y en la realización de actividades cotidianas.
Por qué la fuerza muscular es clave para la longevidad y la autonomía de las mujeres mayores

Este suceso reabre el debate sobre la importancia de análisis exhaustivos antes de etiquetar una dolencia como "común". A continuación, detallaremos cuál fue la verdadera causa detectada y cómo fue que Becca Johnson tuvo este giro tan inesperado para ella y para toda su familia.

Qué le sucedió a la mujer que tenía mucho dolor de espalda y recibió un diagnóstico inesperado

Se busca determinar políticas públicas y acciones concretas para mejorar la calidad de la atención ginecobstétrica.

El 9 de septiembre de 2025, Becca Johnson ingresó de urgencia en un hospital de Virginia, Estados Unidos, aquejada por un dolor lumbar tan agudo que comenzaba a irradiarse hacia su abdomen. Ante la intensidad del cuadro, los médicos sospecharon inicialmente de cálculos renales o quistes ováricos, procediendo con los protocolos de diagnóstico habituales para esas dolencias. Sin embargo, la situación dio un giro dramático cuando Becca sintió una presión incontenible y alertó a las enfermeras. Fue en ese momento cuando el personal sanitario descubrió, con absoluta sorpresa, que lo que la paciente estaba experimentando era un trabajo de parto avanzado: la cabeza del bebé ya era visible.

En un procedimiento que duró apenas unos minutos y tras solo tres pujos, Becca dio a luz a Carlee Evangeline, una niña de más de tres kilos que nació en perfecto estado de salud. Lo que vuelve este caso extraordinario es que la madre no experimentó ni un solo síntoma de embarazo durante los nueve meses previos, lo que se conoce médicamente como embarazo críptico.

Esta falta de señales fue especialmente engañosa debido a que Becca padece Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), una condición que suele dificultar la concepción y que la había llevado a realizar largos tratamientos para tener a su primer hijo años atrás.

La sorpresa fue doble para la familia, ya que los especialistas le habían advertido que era casi imposible que volviera a quedar embarazada de forma natural. De hecho, Becca acababa de tener a su segunda hija en agosto de 2024 y atribuía su dificultad para recuperar su peso habitual a sus desajustes hormonales, sin sospechar que en realidad estaba gestando a su tercera bebé.

Tras el asombroso episodio en la guardia, la mujer decidió compartir su experiencia como un mensaje de esperanza para otras personas que enfrentan desafíos de fertilidad, instándolas a no perder la fe frente a los diagnósticos desalentadores.

