Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio, y Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre, son dos de las películas de Marvel más esperadas por los fans.

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Spider-Man: Brand New Day , que llegará a los cines el 31 de julio , y Vengadores: Doomsday , cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre , son dos de las películas de Marvel más esperadas por los fans . Pero la Casa de las Ideas tenía en marcha antes otras producciones que suscitaban interés y curiosidad , y finalmente fueron canceladas. Al parecer, Kevin Feige está resucitando ahora uno de estos proyectos.

Spider-Man: Brand New Day podría aclarar los agujeros que tiene la historia de Hulk en Marvel

Se trata, según ha comentado Daniel Richtman en Patreon , de X-Force . No obstante, el insider no aclaró si este proyecto será una película de Marvel o una serie del UCM para Disney+ .

Hasta marzo de 2026 , Marvel Studios no ha confirmado oficialmente "Deadpool 4" , pero el panorama para que Ryan Reynolds y Hugh Jackman vuelvan es súper prometedor. Reportes recientes indican que Ryan Reynolds ya está enfocado en desarrollar una nueva entrega de Deadpool . Aunque no hay luz verde oficial, se dice que el éxito masivo de Deadpool & Wolverine (más de 1.300 millones de dólares) hace que la secuela sea solo cuestión de tiempo.

Se comenta que Marvel quiere repetir la fórmula de "película de equipo" (team-up movie), manteniendo a Hugh Jackman como Wolverine junto a Wade Wilson. Antes de una posible cuarta película en solitario, es prácticamente un hecho que veremos a ambos en Avengers: Doomsday (mayo 2026) y Avengers: Secret Wars (2027) . Hay rumores de que Jackman ya habría grabado escenas o está por hacerlo para Doomsday .

Reynolds confirmó que está escribiendo una película para él, Hugh Jackman y el director Shawn Levy que no es de superhéroes, para aprovechar su química en un género distinto.

En resumen: Deadpool 4 está en la "cocina" de Reynolds, pero lo más seguro es que primero los veamos en las próximas películas de los Avengers.

ryan-reynolds-deadpooljpg

De esta manera, Kevin Feige busca resurgir el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tras Avengers: Secret Wars (2027), planificando un reinicio (reboot) que introduce a los X-Men como pilar fundamental y busca renovar personajes icónicos. Además, se informa que Feige está rescatando el proyecto cancelado X-Force y priorizando la integración de los Cuatro Fantásticos.

Feige ha confirmado que Avengers: Secret Wars será un "soft reboot" que permitirá un nuevo comienzo para la franquicia. X-Men y Mutantes: Es la prioridad absoluta de Feige, con planes de integrar a los mutantes con un nuevo elenco como base de la Fase 7 y Resurgimiento de X-Force: Según reportes recientes, Kevin Feige está reviviendo el proyecto de X-Force, que podría ser una película o serie de Disney+.

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.