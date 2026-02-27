Un experto en longevidad reveló cuales son los tres alimentos que generan hinchazón

El video del experto generó miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Muchos usuarios coincidieron con sus recomendaciones, mientras que otros abrieron el debate sobre si todos estos productos deben eliminarse por completo o simplemente moderarse.

Según el especialista, estos alimentos pueden alterar la insulina y favorecer procesos inflamatorios.

La alimentación influye directamente en cómo nos sentimos. La hinchazón abdominal, la inflamación y la sensación de pesadez pueden estar relacionadas con ciertos productos de consumo habitual. En este contexto, Diego Suárez, experto en longevidad y divulgador en redes sociales, reveló cuáles son los tres alimentos que, según su experiencia, conviene eliminar para mejorar la salud digestiva.

A través de un video publicado en TikTok, el especialista fue directo: “No te voy a decir ni uno ni dos, te voy a decir los tres alimentos que debes quitar ya de tu vida para dejar de estar hinchada e inflamada todo el día”.

El experto sostiene que el azúcar “dispara la inflamación, altera la insulina y no aporta absolutamente nada para la salud”. El consumo frecuente de azúcares añadidos puede generar picos glucémicos que afectan el equilibrio metabólico y favorecen procesos inflamatorios.

Suárez hace una distinción entre el pan tradicional y el pan moderno industrial. Según explica, el problema está en las harinas refinadas y los trigos modificados presentes en muchos productos actuales, que pueden resultar más difíciles de digerir y favorecer la hinchazón abdominal.

3. Aceites vegetales refinados de semillas

El especialista apunta contra aceites como el de girasol, maíz, canola o uva, especialmente cuando son reutilizados múltiples veces en frituras. Según afirma, estos aceites pueden volverse más inflamatorios al someterse a altas temperaturas repetidas.

alimentos azucar 2

Por qué estos alimentos podrían generar inflamación

La inflamación crónica de bajo grado es un tema cada vez más estudiado en medicina preventiva y longevidad. Algunos especialistas señalan que el exceso de ultraprocesados, azúcares añadidos y grasas refinadas puede alterar la microbiota intestinal, afectar la regulación hormonal y generar malestar digestivo.

Sin embargo, es importante recordar que cada organismo responde de manera diferente y que cualquier cambio drástico en la alimentación debe realizarse con acompañamiento profesional.