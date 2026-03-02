2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Se descompensó en una fiesta y pensó que era un virus pero el diagnóstico lo cambió todo: qué le había pasado

El diagnóstico no tardó en llegar, pero su naturaleza dejó a todos en shock: lo que parecía algo momentáneo era en realidad la manifestación de otra cosa.

Por
El caso de Jade Geralds que sorprendió a todos 

El caso de Jade Geralds que sorprendió a todos 

  • Jade Geralds pensó que se había contagiado un virus gástrico tras sentirse muy mal después de un casamiento donde fue dama de honor.

  • Preocupada por la salud de sus amigas, envió mensajes de alerta advirtiendo sobre sus síntomas de náuseas y vómitos.

  • El diagnóstico médico final reveló que no había ninguna infección, sino que los síntomas eran causados por un embarazo incipiente.

  • Actualmente, la familia recuerda el episodio con risas, celebrando la llegada de su hijo Drake, quien fue la gran sorpresa de aquel evento familiar.

Lo que comenzó como una noche de celebración y distensión terminó convirtiéndose en el inicio de un diagnóstico médico inesperado. En medio de una fiesta, entre música y risas, la protagonista de esta historia sintió un malestar súbito que lo obligó a abandonar el lugar de inmediato. Mareos, náuseas y una debilidad extrema fueron las primeras señales de alerta.

Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle
Te puede interesar:

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Tras pasar una noche inquieta esperando que los síntomas remitieran con descanso y tras los primeros chequeos de rutina, la persistencia del malestar llevó la paciente a una guardia. Esta historia no solo relata un incidente aislado, sino que sirve como una advertencia vital sobre la importancia de escuchar las señales del organismo y no subestimar síntomas que "parecen" conocidos.

Qué le sucedió a la joven que tuvo una descompensación en una fiesta pero el diganóstico la sorprendió

Ecografía.png

Jade Geralds, una joven de 27 años, vivió una experiencia inolvidable durante el casamiento de su prima en mayo de 2024, en Kentucky. Durante toda la ceremonia, en la que participó como dama de honor, experimentó una sensación de malestar extraño que culminó a la mañana siguiente con síntomas severos.

Al despertar sintiéndose "extremadamente enferma" y con vómitos constantes, su primera reacción fue de alarma: asumió que había contraído un virus estomacal y se apresuró a advertir al resto de las damas de honor por mensaje de texto, temiendo haber iniciado un brote infeccioso entre los invitados.

Sin embargo, lo que parecía una emergencia sanitaria se transformó en una noticia de vida. Pocos días después del casamiento, Jade descubrió que su malestar no se debía a una enfermedad, sino a que estaba embarazada. A través de sus redes sociales, la joven compartió con humor el contraste entre el pánico inicial de aquel mensaje y la realidad de su hijo Drake, quien hoy ya tiene más de un año.

Lo que comenzó como un susto por una posible intoxicación o contagio terminó siendo, en palabras de Jade y su esposo Jamison, la "mejor sorpresa inesperada" para su familia, convirtiendo aquella anécdota del casamiento en el inicio oficial de su historia como padres.

Noticias relacionadas

Dato estremecedor: en Argentina hubo 43 víctimas de femicidio en lo que va del año

Dato estremecedor: en Argentina hubo 43 víctimas de femicidio en lo que va del año

Zygmunt Bauman, el filósofo de la modernidad líquida, sobre el amor. 

Zygmunt Bauman, filósofo: "Romper relaciones y salir ileso supera..."

La chica que se hizo viral tras compartir su experiencia en nuestro país

Una española reveló que en Argentina las cosas toman relevancia al compartirlas y se volvió viral: a qué se refería

Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela. 

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

alerta naranja y amarilla en 9 provincias por tormentas intensas: que ciudades seran afectadas

Alerta naranja y amarilla en 9 provincias por tormentas intensas: qué ciudades serán afectadas

¿Día no laborable o feriado?, ¿Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026?

¿Día no laborable o feriado? Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026

Rating Cero

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Hace 3 minutos
Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Hace 3 minutos
Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Hace 57 minutos
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hace 1 hora
Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Hace 1 hora