Cautela en las automotrices: frenan aumentos de precios para sostener las ventas

El sector, que esperaba un 2026 más punzante en los concesionarios, salió a buscar al cliente mediante congelamiento de precios y opciones de financiación.

Federico Bossio
Federico Bossio
Varias marcas generalistas decidieron no aumentar sus precios este mes.

Varias marcas generalistas decidieron no aumentar sus precios este mes.

El mercado de autos 0 km comenzó marzo con una particularidad poco habitual en los últimos meses: varias automotrices decidieron no aplicar aumentos en sus listas de precios. En muchos casos los valores se mantuvieron iguales a los de febrero, en una señal de cautela frente a un mercado que todavía se está reacomodando.

Expectativa por los precios de los 0 km.
Según fuentes del sector, distintas marcas optaron por sostener los precios de algunos de sus modelos para intentar mantener el ritmo de ventas. La decisión aparece en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y de una demanda que todavía se muestra selectiva, con compradores que comparan más antes de cerrar una operación.

Entre las automotrices que iniciaron el mes sin incrementos aparecen Ford, Toyota, Volkswagen y Renault, que mantuvieron sus listas sin cambios respecto de febrero. A ellas se suman también marcas del grupo Stellantis —como Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep— y Chevrolet, que decidieron sostener los valores de los 0 km durante marzo como parte de una estrategia comercial para no frenar las operaciones.

En concesionarias explican que el freno a los ajustes responde a una combinación de factores. Por un lado, el mercado viene recuperando volumen después de un año marcado por fuertes distorsiones de precios, sobre todo después de varios años de impuestos internos y restricciones a las importaciones. Por otro, las terminales buscan evitar que nuevas subas enfríen las ventas justo cuando el sector empieza a mostrar mayor movimiento.

Durante gran parte del último año los precios de los autos 0 km registraron ajustes prácticamente todos los meses, impulsados por la inflación, el tipo de cambio y la actualización de impuestos. En ese contexto, la decisión de algunas marcas de sostener las listas durante marzo marca un cambio en la dinámica habitual del sector.

manos-llave-concesionario
El mercado está actuando con una cautela que las automotrices no contemplaban para este año.

El mercado está actuando con una cautela que las automotrices no contemplaban para este año.

En paralelo, varias automotrices también están reforzando las estrategias comerciales con bonificaciones, financiación y promociones puntuales en determinados modelos. El objetivo es estimular las ventas en un mercado que aún depende en gran medida de las condiciones de financiamiento y del poder de compra de los consumidores.

De todos modos, en el sector advierten que la estabilidad de precios podría ser transitoria. La evolución del tipo de cambio, los costos de producción y las políticas impositivas seguirán siendo variables clave para definir si la tendencia se mantiene en los próximos meses.

Por ahora, el arranque de marzo muestra un escenario poco frecuente en el mercado automotor argentino: listas de precios más estables y automotrices que priorizan sostener las ventas antes que aplicar nuevos aumentos.

