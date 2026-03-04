Cuál es la trama de Baki-Dou: El samurái invencible, el animé que se destaca en Netflix y es de lo más visto 'Baki-dou: El samurái invencible' se estrena en Netflix con 13 nuevos episodios: uno de los anime más míticos y violentos regresa. + Seguir en







'Baki-Dou: El samurái invencible' narra el regreso de Baki Hanma tras la batalla con su padre, enfrentando el aburrimiento hasta que el legendario samurái Miyamoto Musashi es clonado a partir de su ADN y alma.

'Baki' estrena nuevo anime. La obra de Keisuke Itagaki no parece estar cerca de acabar y eso significa que las adaptaciones anime van a ir llegando sin parar durante los próximos años. Netflix se hace con esta última ficción, bautizada como 'Baki-dou: El samurái invencible', que promete llevar a nuestro querido protagonista a un nuevo escenario, con combates espectaculares y una acción sin parangón.

La animación está a cargo de TMS Entertainment, manteniendo el estilo visual exageradamente musculoso y detallado característico de la saga, y se espera que sea un éxito entre los seguidores más acérrimos de la ficción. Aunque es cierto que es una obra un poco de nicho en territorio occidental, Netflix tiene como objetivo dominar el mercado del anime -de igual manera que Prime Video- y no quiere dejar escapar ni la producción más específica. 'Baki', que cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas sumando ya 4 animes en su haber, tiene ahora la oportunidad de llegar a un público amplísimo.

El anime ya está disponible en Netflix con una ración de 13 episodios, nada mal para los amantes de este universo de artes marciales.

baki Tráiler de Baki-Dou: El samurái invencible Embed - Baki-Dou: El samurái invencible | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Baki-Dou: El samurái invencible Baki y los mejores luchadores de la Arena Subterránea enfrentan una amenaza legendaria: Musashi Miyamoto resucitado, el samurái más grande de Japón.

Nobunaga Shimazaki.

Naoya Uchida.

Akio Ôtsuka. bakiiiii