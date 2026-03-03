3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tuvo un choque y perdió una pierna pero se sobrepuso a un diagnóstico difícil: qué le dijeron

¿Qué hacés cuando el diagnóstico médico es más desalentador que el accidente mismo? Más allá del dolor físico, esta historia se centra en el "después".

Por
El caso que emociona a toda la comunidad científica por la resiliencia de Pablo Giesenow

El caso que emociona a toda la comunidad científica por la resiliencia de Pablo Giesenow

  • Pablo perdió ambas piernas tras chocar por aquaplaning en la ruta mientras viajaba solo para darle una sorpresa a su padre.

  • Al notar que sus sábanas terminaban en las rodillas, decidió no lamentarse y enfocarse en la recuperación; a los 9 días del choque, cumplió su promesa de visitar a su padre, aunque en silla de ruedas.

  • Los médicos le aseguraron que solo caminaría con bastón o andador. Sin embargo, su entrenamiento previo le permitió pararse y caminar sin apoyos desde el primer día de uso de prótesis.

  • Dejó la silla de ruedas tras siete meses y hoy en día pasó de volver a caminar a convertirse en corredor de maratones.

La vida puede cambiar en un parpadeo, transformando una rutina cotidiana en un desafío de supervivencia extremo. Esta vez, la historia de un joven que sufrió un grave accidente vial ha conmovido a la opinión pública, no solo por la magnitud del siniestro, sino por la entereza con la que enfrentó la pérdida de una de sus extremidades.

Te puede interesar:

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

El choque, que lo dejó al borde de la muerte, fue apenas el comienzo de una batalla mucho más silenciosa y compleja: la de la recuperación física y emocional. Tras despertar de la cirugía de amputación, el protagonista de este relato se encontró con una realidad que parecía sentenciar su futuro. Pero este no fue el caso de Pablo Giesenow.

Este fue el diagnóstico que recibió el hombre que perdió una pierna y se sobrepuso

-Pablo Giesenow

Pablo, un abogado cordobés y apasionado deportista de 37 años, vio su realidad transformada drásticamente durante un viaje solidario. En enero de 2015, mientras conducía hacia Santa Cruz para sorprender a su padre por su cumpleaños, fue víctima del fenómeno de aquaplaning bajo una lluvia torrencial. El accidente fue devastador: el guardarraíl penetró el vehículo, provocando la amputación inmediata de sus dos piernas.

A pesar de la gravedad y de estar consciente durante el rescate, fue al despertar en terapia intensiva cuando Pablo aceptó con una entereza asombrosa que su situación era irreversible, decidiendo en ese mismo instante no victimizarse.

El camino de regreso a la autonomía fue su mayor batalla. Tras meses de dependencia total en silla de ruedas y una profunda frustración por la pérdida de independencia, Pablo se aferró a la esperanza al conocer a otras personas que caminaban con prótesis. Lo que los médicos y kinesiólogos pronosticaron como un proceso lento y dependiente de andadores, Pablo lo transformó gracias a su pasado deportivo y a un entrenamiento autogestionado con pesas durante su rehabilitación.

El día que recibió sus primeras prótesis, desafió todos los diagnósticos: soltó el apoyo técnico y salió caminando por el pasillo ante la mirada incrédula de los especialistas. Su ambición no se detuvo allí; gracias a la ayuda de un ortopedista local que le facilitó prótesis de alta tecnología (similares a las de competición), Pablo volvió a correr, participando hoy en maratones de 10 kilómetros y demostrando que su voluntad fue más fuerte que cualquier limitación física.

Noticias relacionadas

Damián RodríguezAlcobendas fue sancionado.

Quién es el cura argentino sancionado por el Vaticano por abuso de menores

Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los nuevos valores

Anuncian aumentos para tramitar el nuevo pasaporte: cuáles son los valores actualizados

DNI 2026: Renaper oficializó aumentos para realizar los trámites

Renaper anunció aumentos para sacar el nuevo DNI 2026: cuánto cuesta y cómo hacerlo

El filósofo francés fue un pensador muy influyente del siglo XX. 

Jean Paul Sartre, filósofo: "La vida comienza al otro lado de la desesperación"

Colapsó otro edificio en Parque Patricios: evacúan a los vecinos.

Derrumbe en Parque Patricios: evacuaron otro edificio del complejo

El eclipse Luna de Sangre ocurrió durante la madrugada del martes. 
play

Las mejores imágenes del eclipse Luna de Sangre 2026: más de 3 mil millones de personas disfrutaron el espectáculo

Rating Cero

 Esa combinación de situaciones cotidianas llevadas al extremo y espíritu familiar explica su rápida consolidación dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta comedia colombiana alcanzó su ¡octava entrega! y ya es de lo más visto de Netflix: cómo se llama

El estilista de Zendaya reveló que ella se casó en secreto con Tom Holland

El estilista de Zendaya reveló que ella se casó en secreto con Tom Holland

Una leyenda del cine de Hollywood confirmó que le diagnosticaron una enfermedad terminal
play

Una leyenda del cine de Hollywood confirmó que le diagnosticaron una enfermedad terminal

Nicholas Hoult luce su nueva musculatura como Lex Luthor.

La impresionante transformación de un actor que hizo de Superman: tiene más músculo que nunca

Bridgerton estrenará otra temporada en Netflix. 

Netflix filtró un detalle que anticipa cómo será Bridgerton 5

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 

Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de Gran Hermano

últimas noticias

play

Derrumbe en Parque Patricios: así se ve el impresionante cráter en medio del complejo

Hace 14 minutos
Damián RodríguezAlcobendas fue sancionado.

Quién es el cura argentino sancionado por el Vaticano por abuso de menores

Hace 14 minutos
El caso que emociona a toda la comunidad científica por la resiliencia de Pablo Giesenow

Tuvo un choque y perdió una pierna pero se sobrepuso a un diagnóstico difícil: qué le dijeron

Hace 20 minutos
Pablo Quirno y su sorna sobre las preocupaciones de los trabajadores por la reforma laboral.

"Me lesioné jugando al fútbol": la burla de Pablo Quirno sobre la reforma laboral

Hace 23 minutos
Los direntes de AFA había anunciado que el paro fue una decisión unánime.

AFA reúne al Comité Ejecutivo para definir el paro de la fecha del fútbol argentino

Hace 26 minutos