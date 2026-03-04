4 de marzo de 2026 Inicio
El increíble mousse de chocolate de Paulina Cocina que tiene un ingrediente secreto: nadie lo puede creer

La combinación de sus ingredientes da como resultado una preparación que se convierte en una opción ideal para cualquier momento del día.

El increíble mousse de chocolate de Paulina Cocina que tiene un ingrediente secreto: nadie lo puede creer
  • La creadora de contenidos gastronómicos Paulina Cocina presentó un mousse de chocolate cuyo ingrediente inesperado es el huevo duro.

  • La receta apunta a sumar proteína sin resignar sabor dulce ni textura cremosa.

  • El cacao, la vainilla y la pasta de maní logran que el sabor del huevo quede completamente disimulado.

  • Es una preparación rápida, simple y lista en pocos minutos, ideal para servir fría como postre o colación.

Paulina Cocina volvió a sorprender a sus seguidores con una receta que, a primera vista, parece imposible. La influencer preparó un mousse de chocolate cuyo ingrediente secreto es el huevo duro. La creadora de contenido gastronómico compartió el paso a paso de esta preparación innovadora que combina el sabor intenso del cacao con un toque proteico que nadie esperaba.

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

La propuesta es ideal para quienes buscan incorporar proteína a su alimentación manteniendo el placer de un postre dulce. Con su humor característico, Paulina convocó a "gymbros, nutricionistas y fanáticos de Vin Diesel" a quedarse a ver el video, dejando en claro que esta receta es tan sorprendente como deliciosa.

El resultado dejó un postre con sabor genuino a chocolate y cremoso, donde el huevo duro desaparece por completo entre los demás ingredientes. Su combinación da como resultado una preparación que se convierte en una opción ideal para cualquier momento del día. Simple y rápida, es perfecta para preparar en minutos.

Cómo hacer el mousse de chocolate con huevo duro de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 2 huevos duros
  • 1 cucharada de pasta de maní
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 3 cucharadas grandes de cacao amargo
  • Edulcorante a gusto
  • 4 cucharadas de agua

Preparación

Para comenzar, hay que cocinar los huevos hasta que estén bien duros y dejarlos enfriar antes de pelarlos. Una vez listos, se colocan en la procesadora o licuadora junto con la pasta de maní, la esencia de vainilla, el edulcorante a gusto y las cucharadas de cacao amargo.

A continuación, se procesa todo hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible. Si la preparación queda demasiado espesa, se incorporan las cucharadas de agua de a poco, hasta lograr la consistencia deseada. Según Paulina, lo ideal es agregar alrededor de cuatro a seis cucharadas para que el mousse quede suave y cremoso.

Finalmente, una vez que todos los ingredientes se hayan integrado por completo, el mousse estará listo para servir. Se puede volcar en vasitos individuales y llevar a la heladera por unos minutos antes de consumir. El huevo duro desaparece entre el cacao y la vainilla, dejando un postre con sabor a chocolate.

