Cuáles son las señales positivas de que estás envejeciendo bien según expertos en longevidad

El paso de los años no solo se mide en cantidad, sino también en cómo se viven. Diversos especialistas en longevidad coinciden en que envejecer de forma saludable implica conservar autonomía, vitalidad y bienestar físico y emocional a medida que avanza la edad.

Desde la medicina preventiva se insiste en que la genética tiene un papel importante, pero no determina por completo el proceso . El estilo de vida, el entorno y las decisiones diarias pueden influir de manera decisiva en la forma en que el cuerpo y la mente responden al envejecimiento.

Profesionales de la salud señalan que ciertos comportamientos y sensaciones cotidianas funcionan como indicadores claros de un envejecimiento positivo, ya que reflejan equilibrio entre lo físico, lo mental y lo emocional.

De acuerdo con la enfermera especializada Michaela Robbins, el envejecimiento saludable puede evaluarse desde múltiples dimensiones vinculados con crecer con propósito, fortaleza y conciencia sobre el propio bienestar . Esa mirada permite generar hábitos que aportan a tener una actitud activa frente al paso del tiempo.

La primera señal es mantener fuerza física y buena movilidad. Poder caminar con soltura, subir escaleras o realizar tareas cotidianas sin grandes dificultades demuestra que el cuerpo conserva resistencia, equilibrio y capacidad funcional, aspectos fundamentales para sostener la independencia con los años.

Running otoño Freepik

Otra característica clave es preservar la curiosidad y la agilidad mental. Las personas que envejecen de manera saludable continúan interesadas en aprender, ejercitan la memoria, leen, resuelven juegos o incorporan nuevas habilidades, estimulando así las funciones cognitivas que suelen debilitarse con la edad.

La tercera señal está relacionada con la resiliencia emocional y una visión positiva. La médica Cristina Del Toro Badessa explica que quienes atraviesan un envejecimiento favorable suelen mostrar capacidad de adaptación, esperanza y entusiasmo por las actividades diarias, lo que contribuye a reducir el estrés y fortalecer los vínculos personales.

Reunión jubilados Freepik

Los especialistas coinciden en que, aunque los genes influyen, solo explican una parte del proceso. Hábitos como una alimentación equilibrada, el descanso adecuado, la actividad física regular y el manejo del estrés tienen un impacto directo en cómo se transitan los años.