Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

A 13 años de su última entrega, la icónica saga de parodia regresa con los hermanos Wayans y en una nueva película que promete no tener límites.

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

  • El adelanto de Scary Movie 6 incluye un homenaje a Scream VI en un subte plagado de asesinos clásicos como Leatherface, Michael Myers y Chucky.
  • La película marca el esperado regreso de las protagonistas icónicas Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda), quienes se reúnen con los hermanos Wayans y gran parte del reparto original.
  • Las protagonistas vuelven con looks renovados que referencian a otros clásicos como Halloween.
  • El tráiler ya adelantó burlas explícitas a fenómenos recientes como M3GAN, Terrifier 3 y el cine de terror psicológico de directores como Ari Aster.

El regreso de Scary Movie después de 13 años tiene a miles de personas emocionadas y a la espera de ver los primeros adelantos de la sexta entrega. La expectativa es total para los amantes del género y aquellos que disfrutan del humor ingenioso característico de la narrativa de estas películas.

Tras años de espera, el primer tráiler de Scary Movie 6 confirma que los hermanos Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans cumplieron su promesa: esta nueva entrega, escrita por Rick Alvarez y dirigida por Michael Tiddes, "no tendrá límites".

La producción confirmó la vuelta de figuras icónicas como Anna Faris y Regina Hall (Cindy y Brenda), junto a los propios hermanos Wayans. También regresan rostros conocidos del inicio de la franquicia como Lochlyn Munro, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott y Jon Abrahams. Al reparto se suman nuevas caras como Damon Wayans Jr., Kim Wayans y la integrante de SNL, Heidi Gardner.

Las referencias de las películas de terror que hay en el tráiler de Scary Movie 6

El avance empieza con una secuencia rápida que rinde homenaje a Scream VI. En un vagón de subte, los pasajeros se ven rodeados por las figuras más temibles del cine de terror: Leatherface (La matanza de Texas), Michael Myers (Halloween), Chucky, Jason Voorhees (Viernes 13) y el payaso Pennywise (It). La tensión rompe en carcajadas cuando la muñeca M3GAN aparece haciendo su coreografía viral, solo para quitarse la máscara y revelar a un Ghostface que ataca a puñaladas a una de las víctimas.

scary movie 6

Tal como se especulaba, la cinta pone el foco en los éxitos más recientes del género como Los Pecadores (Sinners) y Weapons; el tráiler no dejó pasar la característica forma de correr de los niños del film de Zach Cregger ni el detalle del reloj digital marcando las 2:17. El sangriento Papá Noel de Damien Leone en Terrifier 3 también tiene su momento estelar bajo la lente de los Wayans.

Las referencias también estuvieron muy presentes en el look de los personajes. Anna Faris regresa a la franquicia con un look que homenajea a la Laurie Strode de Halloween. Por su parte, Regina Hall vuelve como la inolvidable Brenda, luciendo un corte de pelo que parodia directamente a Octavia Spencer en el film El sótano de Ma.

scary movie 6 (2)

Incluso hay espacio para las series del momento: el icónico asesino de la máscara saluda a "Martes", una niña de pelo oscuro y trenzas que es una clara alusión a Merlina (Wednesday) de Jenna Ortega.

Cuándo se estrena Scary Movie 6

Según se confirmó de manera oficial, la nueva película de la franquicia llega a los cines el 11 de junio de 2026. Se espera que la preventa de entradas sea un éxito rotundo, considerando el factor nostálgico de volver a ver al elenco original reunido. Habrá que estar atentos para ver con qué más nos sorprende esta sexta entrega, que busca recuperar el trono de la comedia irreverente en Hollywood.

