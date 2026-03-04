4 de marzo de 2026 Inicio
Cambios en el Gabinete: renunció Mariano Cúneo Libarona y será reemplazado por Juan Mahiques

La noticia fue confirmada por Javier Milei en su cuenta de X. "Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo", expresó el Presidente. Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y cercano a Karina, será el secretario de Justicia.

Crisis en el Gobienro: Mariano Cuneo Libarona presentará este miércoles su renuncia pero Milei no la aceptaría

Mariano Cúneo Libarona renunció este miércoles a su cargo de ministro de Justicia de la Nación y será reemplazado por el abogado Juan Bautista Mahiques. La noticia fue confirmada por el presidente Javier Milei tras una reunión que mantuvo en la mañana del miércoles con el ahora exministro en la quinta de Olivos.

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia. 
Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que reemplazará a Cúneo Libarona

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", expresó el Presidente.

También dejó su cargo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien será reemplazado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Cuneo Libarona coqueteó con su salida del Gobierno nacional en varias oportunidades. En distintos momentos de tensión interna, y en medio de cuestionamientos por el ritmo de las reformas judiciales, dejó trascender su malestar y evaluó la posibilidad de apartarse. En más de una oportunidad, su entorno hizo saber que analizaba volver de lleno a la actividad privada. Siempre, hasta ahora, Milei logró retenerlo.

Por su parte, Mahiques agradeció a Milei por la confianza brindada para que asumir la responsabilidad y destacó que el liderazgo del Presidente ha sido claro para marcar el camino al sostener que "sin justicia no hay futuro posible".

"Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", expresó en su cuenta de X.

También le agradeció a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, por "su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno" y reconoció el trabajo de su antecesor Cuneo Libarona, "quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual", señaló el flamante ministro.

"Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", completó.

