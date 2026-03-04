Nahuel Gallo hablará por primera vez en conferencia de prensa tras su liberación

El gendarme argentino romperá el silención tras su arribo al país el pasado lunes gracias a una gestión de la AFA. Estará acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y Claudio Brilloni, el jefe de la fuerza de seguridad.

El gendarme argentino Nahuel Gallo brindará este miércoles desde las 14 una conferencia de prensa luego de que sea liberado tras permanecer preso 448 días en Venezuela . Se tratará del primer testimonio post excarcelación y arribó al pais, gracias a una gestión privada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la misma estará acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , la senadora nacional Patricia Bullrich y el jefe de la fuerza de seguridad, comandante general de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni.

El testimonio de Gallo será importante para conocer sus primeras impresiones acerca de permanecer en prisión en la cárcel El Rodeo I, acusado por el entonces gobierno de Nicolás Maduro de espionaje y terrorismo. Durante toda su extensa agonía, su esposa María Alexandra Gómez fue quien encabezó una incansable lucha con peticiones y reclamos para exigir su liberación, finalmente concretada el domingo 1 de marzo. de 2026.

"Pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados" , compartió sobre el reencuentro la mujer, mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

Junto a una foto en la que están cenando Gallo, Gómez y el pequeño hijo que comparten ambos, la mujer del gendarme argentino dijo que su marido "merece respeto". "La situación que vivió durante tanto tiemo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días... Fueron 448", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2028940033781060014&partner=&hide_thread=false Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados.



Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5 — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 3, 2026

"Nahuel está en proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso", confió la mujer sobre la tranquilidad que necesita el gendarme argentino y le envió un mensaje a la prensa local e internacional que deseaba entrevistarlo.

El rol de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días detenido en Venezuela

Después de 448 días detenido en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina en un operativo que tuvo como actor central a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La gestión, que se mantuvo bajo estricta reserva, sorprendió al propio Gobierno nacional, que reconoció no haber estado al tanto de la liberación ni del traslado.

La novedad se conoció a partir de un posteo oficial de la AFA en redes sociales, donde se lo ve a Gallo junto a dos dirigentes de la entidad, a punto de abordar el avión que lo trajo de regreso al país durante la madrugada. Se trata de Luciano Nakis, prosecretario de la casa madre del fútbol argentino, y Fernando Isla Cáceres, director de relaciones institucionales, ambos cercanos al presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

En el comunicado, la AFA expresó: "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

Embed - NAHUEL GALLO ya está en ARGENTINA: los DETALLES

Detrás de la escena institucional hubo una trama de contactos y negociaciones que, según revelaron los periodistas Raúl Kollmann y Gabriela Pepe en C5N, comenzó mucho antes de que la noticia llegara a Buenos Aires.

“Las conversaciones entre Chiqui Tapia y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, empezaron hace un año durante el Sudamericano Sub-20”, indicó Pepe. Giménez, hombre de estrecha relación con el poder político venezolano y considerado un ahijado político de Delcy Rodríguez, fue una pieza clave en el acercamiento.

En la negociación también intervinieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, lo que le dio volumen internacional a la gestión.

El vuelo que trasladó a Gallo fue contratado por la AFA y pertenece a la empresa Baires Fly. Se trata de un Bombardier Learjet 60, aeronave que ya había sido utilizada por Tapia en otros viajes oficiales. El propio presidente de la AFA planeaba integrar la comitiva, pero el juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó su pedido para salir del país y regresar el 3 de marzo de 2026, en el marco de la prohibición vigente por una investigación judicial en su contra por presunta retención indebida de aportes.