Filtran quiénes llegarán a la final de Masterchef Celebrity: cuándo se conocerá al ganador

El programa gastronómico de Telefe llegará al final de la competencia. Por el momento, Cachete Sierra, Claudio “Turco” Husain, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli, Maxi López y Sofía “La Reini” Gonet pelean por quedarse con el trofeo.

Rodrigo Lussich afirmó que la final la disputarán Ian Luca y Sofía "La Reini" Gonet

Telefe está usando el prime time como transición con Gran Hermano 2026 ya que Masterchef Celebrity está enfrentando la recta final. Pero explotó el escándalo debido a que filtraron los nombres de quiénes serán los finalistas.

Ante esto, desde adentro del canal están que arden ya que el programa terminó de grabarse a mediados de febrero, pero se filtraron dos finales distintos para evitar que se sepa el ganador antes de tiempo, pero la emisión original es inminente.

Por el momento, Agustín “Cachete” Sierra, Claudio “Turco” Husain, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli, Maxi López y Sofía Gonet, pelean por quedarse con el trofeo.

Si bien intentaron se pudo tener con total hermetismo los nombres, finalmente salió a la luz los posibles famosos: según reveló el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos, los dos que habrían llegado al duelo definitivo son el youtuber y La Reini.

El músico terminó siendo una de las grandes sorpresas por su evolución y entusiasmo que fue demostrando en la cocina programa a programa lo que lo terminó catapultando en la disputa del trofeo.

Por su parte, la influencer también sorprendió con sus performances en cada emisión que fue de menor a mayor y terminó recibiendo grandes elogios por parte del jurado, Donato Di Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Masterchef

En tanto, Attias y La Joaqui llegaron muy lejos y eran las preferidas de la producción, pero se habrían quedado en la puerta del duelo final. Si bien hasta el momento no se detalló con exactitud qué día será el último programa se espera que sea a mitad de marzo.

Explotó la interna en Telefe por la final de MasterChef Celebrity

Según detalló la periodista Paula Varela las miradas se centraron en la ausencia de Maxi López en la final ya que era un gran candidato para muchos. Y según los rumores, hubo un fuerte enojo de su parte tras quedar fuera de la instancia final y lo tildó como que fue “un escándalo” las últimas grabaciones.

El exfutbolista habría estado presente en la tribuna de exparticipantes con “mala cara” durante toda la jornada, lo que alimentó las teorías de que no estaba para nada de acuerdo con los finalistas elegidos.

