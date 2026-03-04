4 de marzo de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 800.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las condiciones actuales permiten proyectar retornos previsibles en 30 días. Elegir la modalidad adecuada puede mejorar la ganancia obtenida.

Las colocaciones bancarias vuelven a captar la atención de los perfiles conservadores.

  • Colocar $800.000 a 30 días permite obtener una renta superior a los $13.000 según el canal elegido.
  • Las tasas online continúan siendo más altas que las ofrecidas en sucursal.
  • El rendimiento final depende de la TNA aplicada por cada entidad.
  • Con inflación más moderada, estas alternativas buscan resguardar el valor del dinero en el corto plazo.

Invertir $800.000 en un plazo fijo durante marzo es una opción que permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al finalizar el período. La previsibilidad y el bajo nivel de riesgo siguen siendo los principales atractivos de este instrumento tradicional.

En un contexto económico con menor presión sobre los precios y tasas que se mantienen estables, las colocaciones bancarias vuelven a captar la atención de los perfiles conservadores. Además, las entidades financieras incentivan la operatoria digital con mejores condiciones para quienes utilizan home banking.

Las diferencias entre constituir la operación en una sucursal o hacerlo de forma electrónica impactan directamente en el resultado final, incluso en un plazo corto de 30 días.

Cuánto ganas por depositar $800.000 en un plazo fijo según el banco

Si el depósito de $800.000 se realiza en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos al cabo de 30 días ascienden a $13.479,45. Así, el monto total al vencimiento será de $813.479,45.

En cambio, al optar por la modalidad electrónica, como por su aplicación o home banking, donde la TNA alcanza el 25,00% y la TEA el 28,08%, la rentabilidad mejora. En este caso, los intereses suman $16.438,36 y el total acreditado llega a $816.438,36.

Esta diferencia responde a la política bancaria de fomentar las operaciones digitales, que reducen costos operativos y permiten ofrecer tasas más competitivas.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas para comienzos de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%. En este escenario más estable, estos instrumentos en pesos se acercan a un punto de equilibrio en términos reales.

Las colocaciones realizadas por canales electrónicos, al contar con tasas superiores, muestran una mejor capacidad para acompañar la evolución del costo de vida en horizontes cortos. Aunque el margen no sea amplio, la reinversión mensual del capital junto con los intereses permite ver cómo se acumula el interés junto al capital inicial.

