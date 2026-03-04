Demi Moore lo volvió a hacer: una impresionante transformación que sorprendió a sus 63 años La actriz estadounidense reapareció en la Milan Fashion Week con un estilismo radical que rápidamente se volvió viral en redes sociales. + Seguir en







Demi Moore sorprendió con su giro estético en pasarela. Redes Sociales

Demi Moore debutó un bob corto con efecto wet durante un desfile internacional.

El cambio se presentó en la Milan Fashion Week, en el show otoño-invierno 2026 de Gucci.

El estilista Dimitris Giannetos explicó el concepto detrás del nuevo look.

Las redes sociales reaccionaron con miles de comentarios sobre la renovación estética. La presencia de Demi Moore en la Milan Fashion Week volvió a ubicarla en el centro de la conversación pública. A sus 63 años, la actriz estadounidense sorprendió con una transformación capilar que marcó un quiebre respecto de la imagen que sostuvo durante décadas y que forma parte de su identidad visual.

El cambio se produjo el 26 de febrero, cuando ocupó uno de los asientos de primera fila en el desfile otoño-invierno 2026 de Gucci, realizado en el Palazzo delle Scintille. Allí dejó atrás su emblemática melena larga y oscura para presentar un audaz bob corto, peinado con una textura pulida de efecto húmedo.

La transformación no pasó inadvertida. El estilismo se volvió viral en cuestión de horas y generó un fuerte impacto en redes sociales, donde usuarios y medios especializados replicaron imágenes y videos del evento. La reinvención estética volvió a consolidarse como una de las marcas personales de la actriz.

Demi Moore corte bob Demi Moore ocupó la primera fila del desfile de Gucci en Milán con un bob corto efecto wet que marcó un quiebre con su histórica melena XL. @dimitrishair Así se ve Demi Moore con su cambio de look La transformación de Demi Moore en la Milan Fashion Week tuvo un responsable concreto: el estilista de celebridades Dimitris Giannetos, quien ideó el corte y lo presentó en redes sociales bajo el nombre “Demi-tris BoB”. En diálogo con WWD, explicó que la propuesta buscó proyectar una imagen audaz y alineada con el espíritu del desfile que marcó el debut de Demna Gvasalia como director creativo de Gucci.

El nuevo estilo consistió en un bob corto por encima de los hombros, trabajado con una textura efecto wet de acabado pulido. La decisión implicó un quiebre con la melena XL que la actriz sostuvo durante décadas como parte de su identidad pública. Desde el equipo del estilista también se acreditó el trabajo conjunto y la participación del CEO de Opus Beauty, Steeve Foussard, lo que despejó rumores sobre el posible uso de peluca.

La apuesta estética se completó con un total look de cuero negro de Gucci, chaqueta entallada y pantalones slim, coordinado por Brad Goreski, junto a gafas oversize, stilettos y bolso a tono. La presencia de Pilaf, su chihuahua, aportó un guiño glam que la prensa especializada vinculó con la impronta de fines de los años 90 asociada a la etapa de Tom Ford en la casa italiana. Demi Moore corte bob 2 Demi Moore completó su transformación con un look total black coordinado por Brad Goreski y la compañía de su chihuahua Pilaf. La repercusión fue inmediata en redes sociales, donde se multiplicaron elogios al cambio y referencias a su película reciente, La sustancia. Meses antes, en una entrevista con PEOPLE, la actriz ya había señalado su apertura a experimentar con el cabello, aunque reconoció que su melena larga representa su “lugar seguro”. También recordó el impacto que tuvo raparse para G.I. Jane en 1997, experiencia que redefinió su mirada sobre la belleza y consolidó su vínculo con la reinvención.