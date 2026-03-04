Cuál es el evento de lucha libre que llegó a Netflix y se metió entre las tendencias del momento Este éxito no solo responde a la espectacularidad de las luchas dentro de la imponente estructura de acero, sino también a la facilidad de acceso que ofrece Netflix. + Seguir en







Este evento fue transmitido por Netflix y causó furor. Twitter WWEBigE

La alianza entre WWE y Netflix marca un nuevo capítulo con la llegada de Elimination Chamber 2026, que se instala rápidamente entre los contenidos más vistos a nivel global. Tras el acuerdo que desde 2025 lleva Raw en vivo al streaming, este evento premium se integra de forma directa al catálogo en varios mercados internacionales, con fuerte presencia en Latinoamérica y Europa. El resultado es un fenómeno digital que amplía el alcance de la lucha libre más allá del esquema tradicional de pago por visión.

El espectáculo se celebró el 28 de febrero en el United Center y dejó momentos que circularon por redes en cuestión de minutos. Destacan las victorias de Rhea Ripley y Randy Orton en sus respectivas cámaras de eliminación, asegurando su camino hacia WrestleMania 42. También sorprendió el regreso de AJ Lee, quien se coronó Campeona Intercontinental Femenina tras vencer a Becky Lynch, un momento que despertó nostalgia y mantuvo el evento en el Top 10 de la plataforma.

El impacto no solo se explica por la espectacularidad dentro de la estructura de acero, sino por la accesibilidad que ofrece Netflix en los territorios habilitados. Millones de fanáticos pueden seguir la “Ruta a WrestleMania” sin suscripciones adicionales, lo que refuerza el alcance global del producto. Con este paso, Elimination Chamber 2026 se consolida como una prueba superada para el streaming de espectáculos deportivos en vivo y confirma a la lucha libre como uno de los grandes motores del entretenimiento en 2026.

Sinopsis de WWE Elimination Chamber 2026, el evento que es furor en Netflix WWE presenta Elimination Chamber 2026 como una parada decisiva rumbo a WrestleMania 42. Desde el United Center, el evento marca un punto de inflexión al consolidar su transmisión global vía streaming, con la temida estructura de acero como eje de la acción. En la contienda masculina, Randy Orton se impone en un combate cargado de caos, sorpresas y la aparición de Seth Rollins, además de la influencia del campeón Drew McIntyre, asegurando así su lugar en la lucha por el título máximo.

En la división femenina, Rhea Ripley domina la Cámara de Eliminación tras un intenso duelo final ante Tiffany Stratton, reafirmando su liderazgo y proyectando un esperado enfrentamiento contra Jade Cargill en el gran evento de Las Vegas. La noche también ofrece un momento cargado de emoción con el regreso de AJ Lee, quien derrota por sumisión a Becky Lynch para conquistar el Campeonato Intercontinental Femenino ante su público local.

El cierre llega con la defensa del Campeonato Mundial de Peso Pesado, donde CM Punk retiene frente a Finn Bálor en un combate técnico de alto nivel. La velada suma además giros inesperados, como la aparición de Danhausen, que deja nuevas historias en marcha. Con una puesta en escena de escala cinematográfica y la inmediatez del streaming, Elimination Chamber 2026 se posiciona como una muestra contundente del impacto global de la lucha libre en 2026. Tráiler de WWE Elimination Chamber 2026 Embed - WWE Elimination Chamber 2026 - Official Trailer Reparto de WWE Elimination Chamber 2026 Randy Orton (Ganador)

Cody Rhodes

Logan Paul (entró en reemplazo de Jey Uso)

LA Knight

Trick Williams

Je'Von Evans (el participante más joven de la historia con 21 años)

Rhea Ripley (Ganadora)

Tiffany Stratton

Alexa Bliss

Asuka

Raquel Rodríguez

Kiana James