30 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en Neuquén: cortaba un árbol, golpeó un panal y murió picado por abejas

Un enjambre de avispas carnívoras atacó a dos hombres de la comunidad de Loncopué, si bien lograron escapar, uno de ellos falleció minutos después de shock anafiláctico.

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Los hombres golpearon una colmena y fueron atacados por las avispas. 

Los hombres golpearon una colmena y fueron atacados por las avispas. 

Un hombre falleció después de ser atacado por un enjambre de abejas chaquetas amarillas, en la localidad de Loncopué, en Neuquén. La víctima identificada como Juan Carlos Sandoval estaba cortando leña junto a un vecino cuando golpearon un panal y fueron picados por avispas.

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Según informaron medios locales como LM Neuquén, ambos hombres se encontraban en la entrada de la localidad realizando una serie de trabajos cortando leña cuando fueron sorprendidos por las avispas chaquetas amarillas.

De inmediato salieron corriendo del lugar, Sandoval logró refugiarse dentro de una camioneta donde logró llamar al 107 para pedir asistencia médica. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar encontraron al hombre muerto dentro del vehículo.

Chaquetas amarillas

El hombre, de 67 años, sufrió un shock anafiláctico una reacción alérgica extremadamente grave después de ser picado por varias de las chaquetas amarillas. Los servicios de emergencia no lograron aplicarle a tiempo una inyección intramuscular de adrenalina, recomendada en estos casos para evitar que el cuadro empeore.

Las chaquetas amarillas son avispas carnívoras y agresivas invasoras que se encuentran principalmente en la Patagonia. "Es un insecto peligroso, si uno tiene tendencia alérgica. La primer picadura no siempre desencadena la reacción alérgica, pero una fracción de la población puede generar anafilaxis", explicaron desde el Laboratorio Especializado del Sur.

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