Dueño de una concesionaria y con una causa por abuso: quién es el hombre filmado golpeando a su pareja

El hombre que aparece golpeando brutalmente a su pareja en un video viralizado en redes sociales es Federico Nicolás Balbuena, tiene 34 años y acumula cuatro denuncias por estafa y una por abuso sexual previas a la realizada por su exnovia.

El 144 brinda información sobre qué hacer ante situaciones de violencia de género. Para situaciones de riesgo llamar al 911.

En el video que compartió una mujer de Pilar se ve a Federico Nicolás Balbuena , de 34 años, golpeándola brutalmente. Camila Natalia lo denunció por abuso sexual, agresiones física y amenazas y la fiscal Marcela Semería , de la UFI Descentralizada N°14 de Pilar especializada en violencia de género, quedó a cargo de la investigación.

Denunció violencia de género y abuso durante meses y la Justicia no actuó: "Vivo con miedo"

Sin embargo, Balbuena acumula cuatro denuncias por estafa y otra denuncia por abuso sexual a una mujer de otra jurisdicción. El agresor ya está notificado de la nueva denuncia y cuenta con defensor particular , cuya estrategia es impugnar las pruebas testimoniales y audiovisuales incorporadas al expediente, según publicó Infobae.

La fiscalía ya tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que Balbuena la maltrataba y la denigraba delante de terceros . El denunciado conoció a Natalia mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia.

Mantuvieron una relación durante cinco años y convivieron tres de esos años hasta noviembre de 2024, cuando se separaron. Un año después, la mujer radicó la denuncia por abuso sexual sobre una presunta agresión ocurrida en mayo de ese mismo año en el departamento de la víctima en Pilar. Desde entonces, la causa sigue en etapa de investigación.

Uno de los problemas principales de la investigación es probar el presunto abuso sexual, para lo que la Fiscalía evalúa volver a tomar declaración a la denunciante ya que, según indicaron a Infobae, habrían quedado datos relevantes para la causa fuera de su testimonio, como una internación vinculada la delito denunciado.

El caso tomó visibilidad luego de que la víctima difundiera en redes sociales una serie de videos registrados por las cámaras de seguridad de su vivienda. En las imágenes, se observa al hombre mientras la agrede físicamente en distintas ocasiones: la sujeta del cuello, la sacude con violencia, la golpea y la arroja al suelo.

El reclamo de Camila Natalia a la Justicia

En un mensaje publicado junto a los videos, Camila Natalia cuestionó el accionar judicial: “Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”.

También apuntó contra la Unidad Fiscal interviniente: “La UFI Nº 1 de Violencia de Género de Pilar ni lo citó a declarar… y yo no puedo salir a la calle porque anda armado”. En ese mismo mensaje, aseguró que teme por su vida y la de su familia: “Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo”.

En enero de este año, se realizó un allanamiento en el domicilio de Balbuena, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre.

Camila Natalia Federico Nicolás Balbuena La publicación realizada por la denunciante en Instagram para visibilizar su caso.

La denunciante además señaló que personas del entorno laboral del acusado estaban al tanto de la situación. “Y quienes sabían lo que pasaba callaron”, afirmó.

El caso vuelve a poner el foco en los tiempos de respuesta del sistema judicial frente a denuncias por violencia de género, así como en la efectividad de las medidas de protección para las víctimas en situaciones de riesgo. Mientras tanto, la mujer insiste en su reclamo: “No es solo mi historia. Si algo me pasa, ya saben quién fue. Necesito justicia. Ya”.