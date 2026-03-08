El temporal provocó inundaciones, aludes y personas aisladas en zonas de montaña. Por la alerta meteorológica, el gobierno provincial postergó el acto central de la Fiesta de la Vendimia.

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

El fuerte temporal que se registró en Mendoza este sábado provocó al menos 61 incidentes en distintos puntos de la provincia. Las fuertes lluvias generaron inundaciones, derrumbes, cortes de rutas y obligaron a desplegar operativos de rescate en zonas de montaña.

La situación más delicada se concentró en Uspallata y Luján de Cuyo, donde 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de Seguridad trabajaron en el área para asistir a los afectados y restablecer la circulación.

Las lluvias también provocaron dos aludes de gran magnitud que mantuvieron interrumpidas durante varias horas importantes vías de acceso a la cordillera. Entre ellas, la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 52 hacia Villavicencio y la Ruta Provincial 13, claves para la conexión con zonas de montaña.

En el Gran Mendoza, el departamento más golpeado fue Godoy Cruz, donde el paso de la tormenta d ejó 14 viviendas inundadas y la caída de un techo , además de árboles derribados, cables cortados y el desborde de un canal que complicó la circulación.

En Guaymallén se reportaron derrumbes de paredes y la aparición de un socavón , mientras que en la Ciudad de Mendoza los brigadistas debieron rescatar a una persona afectada por el temporal. En Las Heras, en tanto, dos viviendas sufrieron daños y los accesos hacia la montaña quedaron bloqueados por sedimentos arrastrados por el agua.

Cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaban este domingo con los operativos para asistir a las familias afectadas y reparar los servicios dañados.

La fiesta de la Vendimia debió ser reprogramada por el temporal

El fuerte temporal también impactó en la agenda cultural de la provincia. El Gobierno mendocino resolvió postergar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, previsto originalmente para el sábado, debido a la alerta meteorológica amarilla vigente.

La decisión se tomó para resguardar la seguridad de más de mil artistas, técnicos y las más de 20.000 personas que suelen asistir al espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El nuevo cronograma establece que el Acto Central y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia se realizarán este domingo 8 de marzo a las 21. Luego se presentará el cantante Luciano Pereyra, cuyo recital también fue reprogramado para esa misma noche.

La repetición del espectáculo vendimial se trasladó al miércoles 11 de marzo, mientras que los shows previstos para lunes y martes en el teatro griego se mantendrán sin cambios, según confirmaron las autoridades provinciales.