¿Vuelve el diluvio? Alerta naranja por imponente frente de tormenta que amenaza a 16 provincias

Numerosos distritos fueron advertidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la fuerte probabilidad de precipitaciones con actividad eléctrica y fuertes vientos.

16 provincias se encuentran bajo alerta por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para una franja de territorio que cruza el país de norte a sur y atraviesa a 16 provincias, que sufrirán los embates de las precipitaciones y de los vientos en este domingo 8 de marzo.

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

El organismo lanzó aviso amarillo para el centro de Santa Cruz, sur y este de Chubut, este de La Pampa, este de Mendoza, sudeste de San Juan, este de La Rioja, sudeste de Catamarca, norte y este de Córdoba, sudeste de Santiago del Estero, centro y sur de Chaco, centro y este de Formosa, este de Corrientes y centro y norte de Santa Fe.

Además, hay alerta naranja para la totalidad del territorio de Río Negro, este de Neuquén, oeste y norte de La Pampa, todo San Luis, sur de La Rioja y sur y oeste de Córdoba.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Un imponente frente de tormentas avanza sobre el país este domingo.

Sin alertas pero con viento: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada templada para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 19° y 24°, con vientos fuertes desde el este.

El resto de la semana está marcado por la cercanía del otoño, con temperaturas que no superarán los 27° y jornadas con cielo cubierto.

Se espera una jornada ventosa para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

