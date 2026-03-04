4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Mendoza: una mujer cayó a un pozo de 5 metros y fue rescatada por los bomberos

Un operativo de emergencia salvó a una vecina tras el desmoronamiento del terreno en el canal Cacique Guaymallén. Los bomberos utilizaron sistemas de cuerdas y arneses para extraer a la víctima, quien afortunadamente resultó ilesa.

Por
El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén.

El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén.

Infobae

Una mujer de 39 años cayó este miércoles a un pozo de 5 metros de profundidad en el departamento mendocino de Las Heras, tras el colapso del margen de un canal. Los bomberos rescataron a la víctima, que resultó ilesa, mediante un sistema de arneses y cuerdas luego de un rápido operativo de emergencia.

La menor de 14 años fue con el arma de su padre al colegio para buscar a su abusador.
Te puede interesar:

Giro en el caso de la niña atrincherada en una escuela en Mendoza: detuvieron a un celador por abuso sexual

De acuerdo a lo publicado por Infobae, el episodio ocurrió cerca de las 9 de la mañana en el barrio Ujemvi, sobre la calle Los Gladiolos. Yessica Noelia Jara Ferreyra caminaba frente al centro Cedrys 19 cuando el suelo cedió de forma repentina. La fragilidad del terreno no le permitió ningún tipo de resistencia y la lanzó hacia el interior del cauce del canal Cacique Guaymallén.

Rescate Mendoza 1
El canal Cacique Guaymallén erosionó la tierra y generó un pozo que atrapó a una mujer que caminaba por la zona.

El canal Cacique Guaymallén erosionó la tierra y generó un pozo que atrapó a una mujer que caminaba por la zona.

Los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras dieron aviso inmediato al Cuartel Central de Bomberos. Al llegar al lugar, los rescatistas constataron que la joven permanecía de pie sobre una piedra, sin mayor peligro. El nivel del agua circulante se mantenía apenas por debajo de sus rodillas en ese momento.

La vecina regresaba a su hogar después de dejar a su hijo en el colegio local antes del accidente. Los especialistas utilizaron escaleras para crear una superficie de apoyo firme ante la inestabilidad del borde. El riesgo de nuevos desprendimientos obligó a extremar las medidas de seguridad durante todas las maniobras de descenso.

Un bombero bajó hasta el fondo del cauce para asegurar a la mujer con un chaleco y equipos de sujeción. El ascenso se realizó de manera progresiva y controlada, para evitar lesiones adicionales en la zona afectada. La coordinación entre las fuerzas provinciales resultó determinante para el éxito del rescate vertical.

Rescate Mendoza 3
Momentos antes de comenzar con el ascenso de la mujer rescatada en Mendoza.

Momentos antes de comenzar con el ascenso de la mujer rescatada en Mendoza.

La protagonista del incidente se mostró asustada, pero no presentó heridas de gravedad tras la caída libre y los golpes. Según reportó Mdz, la mujer rechazó el traslado al hospital y se retiró del sitio junto a su pareja. El gobierno de Mendoza destacó la rapidez de los efectivos para neutralizar el peligro en la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un comerciante persiguió en camioneta a dos ladrones tras el robo de su bicicleta y atropelló a uno.

Mendoza: un hombre persiguió a los ladrones de su bicicleta y mató a uno al atropellarlo con su camioneta

Fiorella Belén Damiani realizó la denuncia en 2017.

Denunció a dos hombres por violación, pero era falso y terminó condenada a tres años de prisión

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Río, enfrentará juicio por actos discriminatorios. 

Fuerte revés: la abogada acusada de racismo en Brasil irá a juicio y no volverá a Argentina

play

Tras el derrumbe en Parque Patricios las familias exigieron "una respuesta" a los responsables

Cómo cambia la licencia de conducir según la provincia.

A qué edad se puede obtener la licencia de conducir según cada provincia argentina

Una adolescente creyó que era un perro, pero al acercarse descubrió que se trataba de un bebé.

Conmoción en Merlo: los vecinos encontraron a un bebé recién nacido en una bolsa de residuos

Rating Cero

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

últimas noticias

Fiorella Belén Damiani realizó la denuncia en 2017.

Denunció a dos hombres por violación, pero era falso y terminó condenada a tres años de prisión

Hace 11 minutos
El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén.

Mendoza: una mujer cayó a un pozo de 5 metros y fue rescatada por los bomberos

Hace 11 minutos
La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

Hace 16 minutos
El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

¿Qué es el Escudo de las Américas?, la cumbre a la que asistirá Milei en EEUU

Hace 17 minutos
Un fallo eléctrico masivo dejó sin corriente a dos tercios del país. (Ph: Marcel Villa - El País)

Cuba a oscuras: un fallo en su principal central eléctrica dejó sin luz a 7 millones de personas

Hace 29 minutos