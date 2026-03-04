Mendoza: una mujer cayó a un pozo de 5 metros y fue rescatada por los bomberos Un operativo de emergencia salvó a una vecina tras el desmoronamiento del terreno en el canal Cacique Guaymallén. Los bomberos utilizaron sistemas de cuerdas y arneses para extraer a la víctima, quien afortunadamente resultó ilesa. Por + Seguir en







El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén. Infobae

Una mujer de 39 años cayó este miércoles a un pozo de 5 metros de profundidad en el departamento mendocino de Las Heras, tras el colapso del margen de un canal. Los bomberos rescataron a la víctima, que resultó ilesa, mediante un sistema de arneses y cuerdas luego de un rápido operativo de emergencia.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, el episodio ocurrió cerca de las 9 de la mañana en el barrio Ujemvi, sobre la calle Los Gladiolos. Yessica Noelia Jara Ferreyra caminaba frente al centro Cedrys 19 cuando el suelo cedió de forma repentina. La fragilidad del terreno no le permitió ningún tipo de resistencia y la lanzó hacia el interior del cauce del canal Cacique Guaymallén.

Rescate Mendoza 1 El canal Cacique Guaymallén erosionó la tierra y generó un pozo que atrapó a una mujer que caminaba por la zona. Infobae Los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras dieron aviso inmediato al Cuartel Central de Bomberos. Al llegar al lugar, los rescatistas constataron que la joven permanecía de pie sobre una piedra, sin mayor peligro. El nivel del agua circulante se mantenía apenas por debajo de sus rodillas en ese momento.

La vecina regresaba a su hogar después de dejar a su hijo en el colegio local antes del accidente. Los especialistas utilizaron escaleras para crear una superficie de apoyo firme ante la inestabilidad del borde. El riesgo de nuevos desprendimientos obligó a extremar las medidas de seguridad durante todas las maniobras de descenso.

Un bombero bajó hasta el fondo del cauce para asegurar a la mujer con un chaleco y equipos de sujeción. El ascenso se realizó de manera progresiva y controlada, para evitar lesiones adicionales en la zona afectada. La coordinación entre las fuerzas provinciales resultó determinante para el éxito del rescate vertical.

Rescate Mendoza 3 Momentos antes de comenzar con el ascenso de la mujer rescatada en Mendoza. Infobae La protagonista del incidente se mostró asustada, pero no presentó heridas de gravedad tras la caída libre y los golpes. Según reportó Mdz, la mujer rechazó el traslado al hospital y se retiró del sitio junto a su pareja. El gobierno de Mendoza destacó la rapidez de los efectivos para neutralizar el peligro en la zona.