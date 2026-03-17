17 de marzo de 2026 Inicio
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Temporal en AMBA: hasta qué hora lloverá en la Ciudad de Buenos Aires

Pasado el mediodía comenzó un tremendo diluvio, en el que caerá la mayor cantidad de agua y a qué hora mejora definitivamente el tiempo. Tras las lluvias bajará la temperatura.

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Se espera que la lluvia se vaya de la Cudad despiés de las 17

Tal como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), AMBA se vio afectada por las fuertes tormentas que llegaron pasada el mediodía de este martes. De acuerdo a los primeros reportes, cayó un fuerte diluvio en la Ciudad y alrededores, pero la gran pregunta es ¿hasta qué hora lloverá?

Se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada del martes. 
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En algunas localidades como San Martín, San Justo, en la provincia de Buenos Aires, como en los barrios porteños de Palermo, Colegiales o en pleno Microcentro comenzaron a correr fuertes ráfagas de viento seguido de agua en gran cantidad.

El momento más complicado para transitar será en la franja que va desde las 13 hasta las 17, donde se esperan que caigan hasta 12mm de agua, acompañadas por vendaval que alcancen los 22 km/h.

La buena noticia es que luego de la lluvia llegue el alivio en la Ciudad con un marcado descenso de temperatura, a comparación de lo que se vivió durante el último fin de semana e inicio de esta, que se llegaron a sentir temperaturas de hasta 30 grados.

Clima temporal Martes 17 marzo

Clima en AMBA: cuándo volverán las lluvias

Luego de la intensa lluvia que caerá sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires, se espera que bajen las altas temperaturas, pero el agua volverá para fin de semana próxima.

Para este miércoles 18 y jueves 19, se espera una jornada parcialmente nublada con mínimas de 17° y máxima de 25°, con vientos que alcancen los 39 km/h. El viernes, volverán las tormentas con un 70% de probabilidades donde la temperatura alcanzará los 27°, mientras que la mínima rondará los 22 grados.

El sábado 20, también caerá agua en la Ciudad y alrededores, donde se esperan que las precipitaciones alcancen lo 29mm de agua, con vientos que ronden los 39 kilómetros por hora, pero la temperatura máxima llegará los 27°.

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