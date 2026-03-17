17 de marzo de 2026 Inicio
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Más cambios en el Gobierno: renunció el titular de Anses, Fernando Bearzi, y lo sucederá Guillermo Arancibia

El funcionario saliente había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. Es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

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Fernando Bearzi junto a Luis Caputo.

Fernando Bearzi junto a Luis Caputo.

El director de ANSES, Fernando Bearzi, presentó su renuncia este martes y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció en X a Guillermo Arancibia como su sucesor. Bearzi había iniciado su gestión en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros y el nuevo titular de ANSES ocupaba la vicedirección hasta este martes.

El procedimiento busca facilitar el acceso a los beneficios previsionales.
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El ascenso de Arancibia en el organismo que administra las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones sociales se da en el marco de un proceso de modernización del área. "Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo", indicó el comunicado de Capital Humano.

Se trata del cuarto director de ANSES en la gestión de Javier Milei.

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Quién es Fernando Bearzi

Bearzi, tiene 54 años y nació en la provincia de Córdoba, se desempeñaba como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad antes de ser designado al frente de la Anses. Además, desde noviembre de 2023 era el director de la Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA).

También, entre 2018 y 2020 fue director y CEO de la compañía bursátil del Banco Nación, mientras que en 1996 fundó una consultora financiera llamada F. Bearzi & Asociados, donde se desempeñó hasta 2015. Además, entre 1988 y 1995 formó parte de R. García & Asociados.

Por otro lado, Bearzi fue el director académico del primer posgrado de Finanzas que lanzó la Escuela de Negocios de la UCA en 2020.

Cómo fue la salida de ANSES de Mariano de los Heros

En una publicación en su cuenta de la red social X, Adorni confirmó la salida de De los Heros al frente de la Anses en febrero de 2025. "Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi. Fin", expresó.

Fue el segundo director de la Anses que dejó su cargo durante el gobierno de Javier Milei, tras el despido de Osvaldo Giordano en febrero de 2024.

En tanto, el despido de Milei a De los Heros se produjo después de que el Presidente afirmara que la reforma previsional "no está en carpeta" para este año, por lo que tuvo un entredicho con el exfuncionario en la antigua Nación AFJP, quien había asegurado que el Gobierno buscaría impulsar una modificación en el sistema previsional "antes de fin de año" y no descartó que se discuta la suba de la edad mínima para acceder a la jubilación.

"Eso corre por cuenta del titular de ANSES. No es lo que está en carpeta", había respondido el jefe de Estado en A24 y explicado: "La reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral".

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