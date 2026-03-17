17 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de marzo

El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana a la baja en medio del conflicto en Medio Oriente y tras el dato de la inflación.

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El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

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El dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de lunes con caída de $5, una jornada de cotizaciones dispares para los tipos de cambio alternativos tras el impacto del índice de precios de febrero.

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El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes. La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s3.282 millones en 41 ruedas consecutivas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa un momento de altibajos.

El dólar oficial atraviesa un momento de altibajos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.461,71 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,92.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubica a $1.409,50.

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