Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de marzo

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El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana a la baja en medio del conflicto en Medio Oriente y tras el dato de la inflación.

El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

El dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de lunes con caída de $5 , una jornada de cotizaciones dispares para los tipos de cambio alternativos tras el impacto del índice de precios de febrero.

Sube el riesgo país y caen los bonos argentinos en medio del conflicto en Medio Oriente

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes. La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado . Desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s3.282 millones en 41 ruedas consecutivas.

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial atraviesa un momento de altibajos.

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.461,71 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,92.

Dólar futuro

El dólar futuro se ubica a $1.409,50.