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La respuesta de Cande Molfese a sus haters por los comentarios sobre su físico: "Me deprime muchísimo"

La influencer realizó un video para hablar sobre los mensajes agresivos que le enviaron por redes sociales y pidió a sus seguidores reflexionar. “Me quedé muy impresionada”, expresó.

Cande Molfese habló sobre su cuerpo ante las críticas.

Cande Molfese habló sobre su cuerpo ante las críticas.

Redes sociales

La actriz Candelaria Molfese respondió a los comentarios negativos que recibió a través de las redes sociales luego de un video que publicó. En el posteo, ella mostraba las imágenes de su desayuno, pero la gente la atacó por su estado físico. “Me deprime muchísimo”, explicó.

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En sus vacaciones en Punta Cana, hizo un descargo: “Es muy triste porque en general son todas mujeres. ¿Con qué necesidad? Esta cosa de, bueno, estás expuesta, tenés que recibir estas cosas. La verdad no es así. Me duele, me genera inseguridad, me pone mal. No lo puedo creer".

Explicó que tiene 35 años y que está expuesta desde los 18 años: “Pasaron años y crecí, por suerte, gracias a Dios. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara, no me hice nunca nada porque tengo pánico. No significa que en algún momento no lo haga, pero hoy estoy conforme y feliz con quien soy”.

Algunos de los comentarios que recibió fueron: “¿Qué le pasó que está así?”, “Tengo 30 y mi miedo fue verme así”, “Menos sol en la carita”, “Cande te ves más de 56”.

Cande Molfese Microbikini

Fue entonces que disparó: “A vos estás del otro lado y escribís todas esas cosas tan negativas hacia mi persona, que no te hice nada y que simplemente mostré mi tostada con palta y huevo, me pregunto, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás, que a mí eso no me va a afectar? ¿Tengo que recibirlo porque soy una persona pública? ¿Tengo que recibirlo porque me expongo? Es muy triste. No tengo palabras ni lo puedo medir. Es una agresión completamente innecesaria".

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