17 de marzo de 2026 Inicio
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El nuevo Ministro de Justicia mantuvo su primera reunión con los jueces de la Corte Suprema

En el encuentro con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, Juan Bautista Mahiques ratificó "el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales", con el envío de los pliegos para cubrir las más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

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La foto del encuentro de Mahiques con los jueces de la Corte Suprema. 

La foto del encuentro de Mahiques con los jueces de la Corte Suprema. 

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llevó a cabo este martes su primera reunión institucional con los jueces de la Corte Suprema de la Nación desde que asumió el cargo. En el mismo, ratificó "el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales", con el envío de los pliegos para cubrir las más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

La Corte rechazó con fuertes términos el fallo de primera instancia.
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La cartera a cargo del funcionario compartió en redes sociales una foto del encuentro, en el que formaron parte los tres integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"Se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares", detallaron sobre los pormenores del encuentro.

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De esta manera, destacaron, "el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho".

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