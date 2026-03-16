Diputados: la oposición marca la cancha por el caso $LIBRA y presionan a Javier Milei

Tras la difusión de chats borrados entre Mauricio Novelli y Javier Milei, legisladores que impulsaron la investigación anunciaron pedidos de informes, interpelaciones y una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano.

Ex integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el escándalo del token $LIBRA realizaron este lunes una conferencia de prensa en el Congreso para reclamar explicaciones del Gobierno y anunciar nuevas acciones judiciales y parlamentarias, tras las revelaciones surgidas en la causa que investiga el caso.

La actividad fue definida durante reuniones virtuales que los legisladores mantuvieron el fin de semana, luego de que se conocieran chats borrados entre Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei. En la conferencia participaron, entre otros, Maximiliano Ferraro —ex presidente de la comisión—, Sabrina Selva, Juan Marino, Mónica Frade, Christian Castillo, el legislador cordobés Oscar Agost Carreño y legisladores de Unión por la Patria, la izquierda y el interbloque Unidos. También estuvo presente el diputado Oscar Zago, quien había integrado la comisión pero no firmó el informe final.

Ferraro sostuvo que las pruebas conocidas en los últimos días refuerzan las conclusiones a las que había llegado la comisión investigadora.

“Las pruebas aportadas por la comisión investigadora y los peritajes del Ministerio Público Fiscal son más que contundentes. Cada una confirma lo que venimos señalando desde el primer día”, afirmó.

Según el diputado, “hoy está absolutamente probado que el lanzamiento y la promoción de $Libra no fue improvisado ni accidental por parte del Presidente”.

“Fue una operación. El Presidente intentó instalar la idea de que todo había sido un error, un episodio aislado y que él no estaba interiorizado en lo que pasaba ese 14 de febrero. La realidad ha superado la ficción”, agregó.

Denuncias en la Justicia, pedidos de interpelación e informes

Durante la conferencia, los ex miembros de la comisión anunciaron que avanzarán con una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por presunto entorpecimiento de la investigación y pedirán su apartamiento de la causa.

También anticiparon que presentarán pedidos de informes para que Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel expliquen el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli, además de impulsar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei.

El diputado Juan Marino señaló que la conferencia también busca presionar al resto de los bloques del Congreso. “La conferencia de prensa también es un llamado a los otros bloques legislativos a que se pronuncien”, afirmó, y advirtió que el silencio del oficialismo frente a las nuevas pruebas “los autoincrimina”.

Las medidas anunciadas fueron el resultado de un acuerdo entre los ex integrantes de la comisión, que durante el fin de semana debatieron cómo reaccionar ante las últimas revelaciones del caso.

En esas conversaciones aparecieron tres posturas dentro de la oposición: quienes consideran que las nuevas pruebas refuerzan la necesidad de impulsar un juicio político contra el Presidente; quienes prefieren avanzar con una segunda etapa investigativa en el Congreso; y quienes advierten que, ante la falta de votos, es preferible no anunciar iniciativas que luego no puedan prosperar.

Los propios diputados admiten que hoy no cuentan con los números necesarios para avanzar con algunas herramientas parlamentarias y estiman que reúnen alrededor de 124 legisladores.

La diputada Sabrina Selva sostuvo que los nuevos chats y llamadas conocidos en la causa “confirman la primera mentira de Milei”. “Dijo que no sabía de qué se trataba, pero estuvo en contacto con los creadores de Libra y estuvo sincronizadamente conectado”, afirmó.