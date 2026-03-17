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Oriana Sabatini confesó que su parto empezó en medio de un partido de Paulo Dyabla

La artista habló sobre el día de nacimiento de su primera hija junto al futbolista y contó que estaba viendo jugar a la Roma con Juventus. “Salté para arriba y sentí algo que no había sentido nunca”, contó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron papás de Gia. 

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron papás de Gia. 

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La actriz Oriana Sabatini contó por primera vez cómo fue el día en que nació su hija Gia. Reveló que el trabajo de parto comenzó mientras veía un partido de Paulo Dybala con la Roma. Según relató, todo ocurrió en el momento en que celebró un gol.

Oriana Sabatini se recibió de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides, CABA.
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Oriana explicó que tuvo la primera contracción mientras estaba en el estadio viendo a Roma jugar contra Juventus. Al momento del tercer gol del equipo de su marido fue que sintió algo raro: “Salté para arriba, me senté y sentí algo que no había sentido nunca”.

“Era un dolor medio raro. Empecé a contar las contracciones con una aplicación, y eran regulares cada 5 minutos. Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear, o jugarla de callada, volver a mi casa, bañarme y prepararme. Obvio que fue eso lo que hice”, contó en Olga.

Oriana Sabatini Paulo Dybala Gia
Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Y sumó: “Volví a mi casa sin decir nada. Se lo conté solo a mi partera que estaba en Argentina”. Detalló que estuvo una hora en la bañadera y el dolor comenzó a incrementar: “No rompí bolsa hasta el final”.

En cuanto al rol del padre contó que se siente bien acompañada: “Mi marido se puso todo al hombro, me está haciendo pasar un momento hermoso. Paulo es un padrazo, tengo suerte de tenerlo”.

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