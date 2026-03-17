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Cual es la miniserie con Elizabeth Olsen que llegó a Netflix y con pocos capítulos se convirtió en lo más visto

La historia se basa en los hechos reales que rodearon a Candy Montgomery, también conocida como “La asesina del hacha”.

Esta producción está siendo destacada en Netflix.

Esta producción está siendo destacada en Netflix.

Elizabeth Olsen, reconocida mundialmente por su papel como la Bruja Escarlata en el universo de Marvel Studios, da un giro radical en su carrera al sumergirse en un terreno mucho más oscuro y realista. En la miniserie Amor y muerte (Love & Death), disponible en HBO Max, la actriz deja atrás el mundo de los superhéroes para interpretar a Candy Montgomery, abordando las complejidades psicológicas de una mujer involucrada en un caso real que conmocionó a Texas durante la década de 1980.

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La producción cuenta con un equipo creativo de primer nivel que potencia su intensidad narrativa. Creada por David E. Kelley, responsable de títulos como Big Little Lies, y dirigida por Lesli Linka Glatter, conocida por su trabajo en Mad Men, la serie expone las fisuras detrás de la aparente perfección suburbana. La historia gira en torno a dos matrimonios profundamente religiosos, los Montgomery y los Gore, cuya vida cotidiana comienza a resquebrajarse por deseos reprimidos y secretos ocultos.

El conflicto se desata a partir de una infidelidad que tensiona al límite la relación entre ambas familias. Lo que comienza como una búsqueda de escape emocional pronto deriva en una espiral de presión, celos y resentimiento. Con el paso del tiempo, esa tensión escala hasta un desenlace trágico: una de las protagonistas toma la decisión de cometer un acto extremo, convirtiendo este drama íntimo en un crimen impactante que dejó una marca imborrable en la historia real.

Amor y muerte

Sinopsis de Amor y muerte, la miniserie destacada de Netflix

La trama de Amor y muerte (Love & Death) se sitúa en un tranquilo suburbio de Texas, donde las familias de Candy Montgomery y Pat Montgomery, junto a sus amigos Betty y Allan Gore, encarnan el ideal del sueño americano de los años 80. Son matrimonios devotos, activos en la iglesia y respetados por su comunidad. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección doméstica, Candy comienza a sentir un vacío existencial que la impulsa a buscar una salida a la rutina.

El conflicto se desata cuando Candy y Allan inician una relación extramatrimonial cuidadosamente organizada. Lo que en un principio parece un escape controlado pronto se convierte en una red de mentiras que deteriora el vínculo entre ambas familias. La tensión entre Candy y Betty crece de manera silenciosa pero constante, hasta que el descubrimiento del engaño actúa como un punto de quiebre que transforma la incomodidad en una confrontación cada vez más peligrosa.

El punto culminante llega con un desenlace violento que conmociona a toda la comunidad: una de las protagonistas toma la decisión de quitarle la vida a la otra. Con una interpretación destacada de Elizabeth Olsen, la serie profundiza en cómo la represión emocional y la monotonía pueden empujar a una persona común hacia un límite impensado. El resultado es un retrato inquietante sobre los secretos que pueden esconderse detrás de una apariencia cotidiana y amable.

Tráiler de Amor y muerte

Embed - Amor y muerte | Teaser oficial | HBO Max

Reparto de Amor y muerte

  • Candy Montgomery – Elizabeth Olsen
  • Allan Gore – Jesse Plemons
  • Betty Gore – Lily Rabe
  • Pat Montgomery – Patrick Fugit
  • Sherry Cleckler – Krysten Ritter
  • Don Crowder – Tom Pelphrey
  • Jackie Ponder – Elizabeth Marvel
  • Ron Adams – Keir Gilchrist
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