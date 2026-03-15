Chau bloqueo atmosférico: alerta por lluvias, tormentas y viento en seis provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos tanto amarillos como naranjas por distintas inclemencias para varias zonas del país, mientras el otoño comienza a hacerse sentir en los termómetros. Por + Seguir en







Lluvia y viento, el panorama para parte del país este domingo.

El verano sigue su despedida y el descenso de la temperatura propio del otoño se va haciendo sentir, a la vez que seis provincias se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por distintas inclemencias que golpearán con distinta fuerza durante el domingo, entre ellas lluvias y tormentas.

El organismo emitió aviso amarillo por lluvias para el sur de Neuquén; Bariloche y la zona cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquincó, en Río Negro; y la zona no costera de Tierra del Fuego. Además, en el oeste de Neuquén, la alerta trepa a naranja.

Por otro lado, hay aviso amarillo por tormentas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y centro y este de La Pampa, además de alerta del mismo color por viento zonda en el sur de Mendoza.

clima servicio meteorologico nacional smn alertas lluvias tormentas 15 marzo 2026 Seis provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). SMN Sin alerta: el pronóstico para la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores El SMN anticipa una semana que comenzará con cielo cubierto y tormentas que se desencadenarán el martes, con fuertes vientos que continuarán durante el miércoles y descenso de la temperatura, mientras se va despidiendo el verano y las máximas se alejan de los 30°.

Para este domingo, es espera un cielo apenas nublado, con una máxima de 32° y una mínima de 19, con vientos leves del sur.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba amba 15 marzo 2026 Se espera una semana con descenso térmico en la Ciudad de Buenos Aires. SMN