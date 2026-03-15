15 de marzo de 2026 Inicio
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Chau bloqueo atmosférico: alerta por lluvias, tormentas y viento en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos tanto amarillos como naranjas por distintas inclemencias para varias zonas del país, mientras el otoño comienza a hacerse sentir en los termómetros.

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Lluvia y viento

Lluvia y viento, el panorama para parte del país este domingo.

El verano sigue su despedida y el descenso de la temperatura propio del otoño se va haciendo sentir, a la vez que seis provincias se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por distintas inclemencias que golpearán con distinta fuerza durante el domingo, entre ellas lluvias y tormentas.

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El organismo emitió aviso amarillo por lluvias para el sur de Neuquén; Bariloche y la zona cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquincó, en Río Negro; y la zona no costera de Tierra del Fuego. Además, en el oeste de Neuquén, la alerta trepa a naranja.

Por otro lado, hay aviso amarillo por tormentas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y centro y este de La Pampa, además de alerta del mismo color por viento zonda en el sur de Mendoza.

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Seis provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Seis provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin alerta: el pronóstico para la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

El SMN anticipa una semana que comenzará con cielo cubierto y tormentas que se desencadenarán el martes, con fuertes vientos que continuarán durante el miércoles y descenso de la temperatura, mientras se va despidiendo el verano y las máximas se alejan de los 30°.

Para este domingo, es espera un cielo apenas nublado, con una máxima de 32° y una mínima de 19, con vientos leves del sur.

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Se espera una semana con descenso térmico en la Ciudad de Buenos Aires.

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