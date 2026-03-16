16 de marzo de 2026 Inicio
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Hay 15 provincias bajo alerta meteorológico: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos tanto amarillos como naranjas para varios distritos que sufrirán el embate de diferentes fenómenos atmosféricos como tormentas y vientos.

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Córdoba

Córdoba, una de las ciudades bajo alerta por tormenta.

El otoño sigue anunciando su llegada y la semana comienza con un amplio abanico de inclemencias climáticas, que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas tanto amarilla como naranja en quince provincias, que sufrirán el embate de diferentes fenómenos atmosféricos como lluvias, tormentas y vientos.

Lluvia y viento, el panorama para parte del país este domingo.
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El organismo emitió aviso amarillo por lluvias para el sudoeste de Santa Cruz y naranja para el sudoeste de Neuquén, oeste de Río Negro, noroeste de Chubut. También hay alerta amarilla por viento para el centro y oeste de Chubut, oeste de Río Negro y oeste de Neuquén. En esa línea, hay aviso amarillo por viento zonda para el norte de Mendoza y sur de San Juan, y naranja para el sur de Mendoza.

En cuanto a las tormentas, hay alerta amarilla para el norte de Río Negro, sur de La Pampa, oeste y este de la provincia de Buenos Aires, San Luis, centro de Mendoza, sur de San Juan, sur de La Rioja, centro de Córdoba, sur de Santa Fe, este de Formosa, este de Corrientes y sur de Misiones; y naranja para el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa y sur de Córdoba.

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Quince provincias se encuentran bajo alerta meteorológica este lunes.

Quince provincias se encuentran bajo alerta meteorológica este lunes.

Sin alerta: el pronóstico para la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

El SMN anticipa una semana que comenzará con cielo cubierto y tormentas que se desencadenarán el martes, con fuertes vientos que continuarán durante el miércoles y descenso de la temperatura, mientras se va despidiendo el verano y las máximas se alejan de los 30°.

Para este lunes, se espera una jornada cálida, con el termómetro entre 24° y 29°, con probabilidad de tormentas hacia la tarde.

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El SMN anticipa un inicio de semana con tormentas.

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