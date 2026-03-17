IR A
IR A

Romance, una historia desopilante de dama de honor y diversión asegurada: esta es la película que la rompe en Netflix

La producción es una rom-com ligera y popular, ideal para quienes disfrutan historias románticas clásicas.

¿Cuál es la comedia de bodas que vuelve a ser tendencia en Netflix?.

¿Cuál es la comedia de bodas que vuelve a ser tendencia en Netflix?.

Romance y humor son dos propuestas románticas que volvieron a llamar la atención del público en streaming gracias a las historias divertidas, amorosas y llena de situaciones desopilantes. ¿Cuál es la comedia de bodas que vuelve a ser tendencia en Netflix?

Esta producción está siendo destacada en Netflix.
Te puede interesar:

Cual es la miniserie con Elizabeth Olsen que llegó a Netflix y con pocos capítulos se convirtió en lo más visto

Estrenada en 2008, 27 Bodas combina enredos familiares y risas en una trama que gira alrededor de las bodas, muchas bodas. Dirigida por Anne Fletcher, la cinta está protagonizada por Katherine Heigl, James Marsden y Edward Burns, y se convirtió en una de las opciones románticas más recordadas de finales de los 2000.

La narrativa norteamericana recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Mientras algunos valoraron su tono ligero y la actuación de Katherine Heigl, otros señalaron que la historia es muy predecible y llena de clichés.

27 bodas

Sinopsis de 27 Bodas, la película destacada de Netflix

La historia sigue a Jane, una mujer que siempre ha puesto la felicidad de los demás por encima de la suya. A lo largo de su vida ha sido dama de honor en 27 bodas, algo que se refleja en el enorme armario lleno de vestidos que guarda como recuerdo.

Su rutina cambia cuando una noche debe asistir al mismo tiempo a dos bodas distintas, una en Manhattan y otra en Brooklyn. En medio de esa situación aparece Kevin, un periodista que descubre que la peculiar historia de Jane podría convertirse en el artículo perfecto.

Las cosas se complican aún más cuando Tess, la hermana menor de Jane, llega a la ciudad y rápidamente conquista a George, el jefe de Jane, de quien ella está secretamente enamorada. Cuando la pareja decide casarse, Jane se ve obligada a organizar la boda, lo que desata una serie de situaciones incómodas, divertidas y románticas que cambiarán su vida.

Tráiler de 27 Bodas

Embed - 27 vestidos (trailer)

Reparto de 27 bodas

  • Katherine Heigl como Jane
  • James Marsden como Kevin
  • Edward Burns como George
  • Malin Åkerman como Tess
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño. 
play

De qué se trata Un destino en Corea, la nueva película romántica que llegó a Netflix y sorprende a todos

Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. 
play

Un lugar para soñar es la serie que con su séptima temporada llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es la historia

Gracias a su mezcla de acción, drama judicial y suspenso psicológico, Doble riesgo volvió a posicionarse entre lo más visto en Netflix, demostrando que algunos clásicos del cine continúan conquistando a nuevas generaciones de espectadores.
play

Acción y suspenso de los 90: esta famosa película llegó a Netflix y está en el top 3 más visto del momento

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.
play

Secretos, crímenes y una familia particular: esta serie la está rompiendo a Netflix y es lo más visto del momento

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Una pareja explosiva (conocida en inglés como Rush Hour) es una clásica comedia de acción de 1998 que sigue la forzada alianza entre dos policías con estilos totalmente opuestos. 
play

Cuál es la trama de Una pareja explosiva, la película de los 90 que llegó a Netflix y es furor

últimas noticias

El remisero murió desangrado.

Desalmados: el mensaje que le enviaron los asesinos del remisero de San Justo a su pareja después de matarlo

Hace 9 minutos
Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social. 

Trump, sobre el conflicto de Medio Oriente: "No necesitamos la ayuda de nadie"

Hace 22 minutos
Pescados frescos y menú a $13.000 en la cebichería más elegida del Abasto

Pescados frescos y menú a $13.000 en la cebichería más elegida del Abasto

Hace 38 minutos
Luis Zubeldía dió explicaciones sobre el Que puedo saber eu que fue tendencia

Se volvió meme: un famoso técnico argentino explicó el por qué de su pronunciación en una frase que fue viral

Hace 41 minutos
Café Mulé queda a la vera del río.

El restaurante frente a la laguna de Chascomús que combina cocina argentina, cafetería y encuentros durante todo el día

Hace 44 minutos