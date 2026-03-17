Romance, una historia desopilante de dama de honor y diversión asegurada: esta es la película que la rompe en Netflix La producción es una rom-com ligera y popular, ideal para quienes disfrutan historias románticas clásicas. + Seguir en







¿Cuál es la comedia de bodas que vuelve a ser tendencia en Netflix?.

Romance y humor son dos propuestas románticas que volvieron a llamar la atención del público en streaming gracias a las historias divertidas, amorosas y llena de situaciones desopilantes. ¿Cuál es la comedia de bodas que vuelve a ser tendencia en Netflix?

Estrenada en 2008, 27 Bodas combina enredos familiares y risas en una trama que gira alrededor de las bodas, muchas bodas. Dirigida por Anne Fletcher, la cinta está protagonizada por Katherine Heigl, James Marsden y Edward Burns, y se convirtió en una de las opciones románticas más recordadas de finales de los 2000.

La narrativa norteamericana recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Mientras algunos valoraron su tono ligero y la actuación de Katherine Heigl, otros señalaron que la historia es muy predecible y llena de clichés.

27 bodas Sinopsis de 27 Bodas, la película destacada de Netflix La historia sigue a Jane, una mujer que siempre ha puesto la felicidad de los demás por encima de la suya. A lo largo de su vida ha sido dama de honor en 27 bodas, algo que se refleja en el enorme armario lleno de vestidos que guarda como recuerdo.

Su rutina cambia cuando una noche debe asistir al mismo tiempo a dos bodas distintas, una en Manhattan y otra en Brooklyn. En medio de esa situación aparece Kevin, un periodista que descubre que la peculiar historia de Jane podría convertirse en el artículo perfecto.

Las cosas se complican aún más cuando Tess, la hermana menor de Jane, llega a la ciudad y rápidamente conquista a George, el jefe de Jane, de quien ella está secretamente enamorada. Cuando la pareja decide casarse, Jane se ve obligada a organizar la boda, lo que desata una serie de situaciones incómodas, divertidas y románticas que cambiarán su vida. Tráiler de 27 Bodas Embed - 27 vestidos (trailer) Reparto de 27 bodas Katherine Heigl como Jane

James Marsden como Kevin

Edward Burns como George

Malin Åkerman como Tess