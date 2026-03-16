Estados Unidos condiciona un acuerdo con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel Según publicó The New York Times, la administración de Donald Trump planteó a los negociadores de la isla que el relevo en la presidencia facilitaría el camino hacia cambios económicos y una apertura bilateral. Por + Seguir en







Donald Trump / Miguel Díaz-Canel

El gobierno de Estados Unidos transmitió a los representantes de Cuba que el presidente Miguel Díaz-Canel debería abandonar su cargo para viabilizar un acuerdo entre ambas naciones. La revelación surgió de un informe de The New York Times, basado en el testimonio de cuatro personas vinculadas a las conversaciones.

Las negociaciones actuales se desarrollan desde hace meses bajo una premisa central de Washington: la salida del mandatario cubano abriría la ruta hacia reformas económicas profundas. La administración de Donald Trump considera este movimiento como un paso necesario para avanzar en nuevos pactos comerciales y diplomáticos.

El planteo no constituye un ultimátum formal, pero los emisarios estadounidenses señalaron que no habrá acuerdos con Díaz-Canel al frente del Ejecutivo. De este modo, la Casa Blanca sitúa la figura del actual mandatario como el principal obstáculo para el éxito de los diálogos.

Washington no impulsa medidas contra los miembros de la familia Castro, quienes aún conservan influencia política en la isla. La agenda de discusión también incluye la liberación de presos políticos y la implementación de una mayor apertura en el sistema económico cubano.

Miguel Díaz-Canel, de 65 años, ocupa la presidencia desde 2018 y lidera el Partido Comunista de Cuba. Su gestión se destaca por ser la primera desde la revolución de 1959 que no recae en un integrante del clan Castro, aunque mantiene la estructura del sistema vigente.

Las conversaciones ocurren en un escenario de extrema fragilidad para Cuba, marcada por la escasez de combustible, apagones constantes y un éxodo migratorio récord. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni el gobierno cubano emitieron comentarios oficiales sobre los detalles de este reporte.