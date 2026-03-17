Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de tormentas en el AMBA: a qué hora llueve

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h para 15 provincias de Argentina. El ingreso de un frente frío afectará gran parte de Buenos Aires, a pesar de que las máximas se mantengan cerca de los 27°.

El ingreso de un nuevo frente frío traerá inestabilidad en gran parte del centro y norte de la Argentina; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas. A pesar del mal tiempo, la máxima de temperatura para Buenos Aires se espera que trepe a los 28°.

El verano comienza a decir adiós en Argentina. pesar del lunes caluroso con temperaturas máximas que alcanzaron los 35°, el otoño avanza con inestabilidad y mal tiempo.

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja son: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires .

En este territorio se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

16 MAR | Más de 15 provincias bajo alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas en distintos períodos para hoy y mañana martes. El lento desplazamiento de un frente frío provocará lluvias muy abundantes en varios sectores de la región central y el NEA pic.twitter.com/N3Sd3BdGvt

Según informó Meteored el bloqueo atmosférico llegó a su fin y el verano se despide con "varios sistemas frontales que finalmente lograrán atravesar a Buenos Aires, incluso poniendo bajo alerta por tormentas fuertes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este martes 17, en principio".

Además, las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Chubut están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. En paralelo, Tierra del Fuego está bajo alerta por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm pudiendo ser superados de forma puntual.

Diluvio en CABA: a qué hora llueve

Para este martes 17, se espera la jornada más inestable de la semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla debido a la probabilidad de tormentas aisladas durante todo el día, con mayor intensidad hacia la tarde. Se prevé una temperatura máxima de 28° y una mínima de 21°, acompañada de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h.

CABA pronóstico 17-3-26 Captura del SMN. SMN

El miércoles 18 traerá un alivio térmico significativo tras el paso del frente de tormentas. Los vientos rotarán al sector sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 16° y una máxima que no superará los 25°. El cielo tenderá a despejarse, ofreciendo condiciones mucho más estables y agradables.

Hacia el jueves 19 y viernes 20, el clima se mantendrá mayormente estable con nubosidad variable. Las temperaturas comenzarán un leve y paulatino ascenso; el jueves oscilará entre los 19° y 27°, mientras que el viernes la máxima llegará a los 28°. No se esperan precipitaciones importantes para estos días, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Alerta meteorológica por tormenta: las localidades afectadas

Tormentas

Misiones : toda la provincia.

: toda la provincia. Corrientes : toda la provincia.

: toda la provincia. Entre Ríos : toda la provincia.

: toda la provincia. Chaco : toda la provincia.

: toda la provincia. Santa Fe : toda la provincia.

: toda la provincia. Jujuy : El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara. Salta : Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate -General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.

: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate -General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria. Santiago del Estero : toda la provincia.

: toda la provincia. Tucumán : toda la provincia.

: toda la provincia. Catamarca : Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán. La Rioja : Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza.

: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza. Córdoba : toda la provincia.

: toda la provincia. San Luis : toda la provincia.

: toda la provincia. La Pampa: toda la provincia.

toda la provincia. Buenos Aires: toda la provincia.

Viento y lluvia