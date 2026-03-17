17 de marzo de 2026 Inicio
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La receta para hacer rollitos de pizzas en la air fryer: tenés el almuerzo listo en 15 minutos

Una preparación simple y rápida permite disfrutar una versión casera con queso fundido usando tortitas de trigo y pocos ingredientes.

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Rollitos de pizza dorados y crujientes listos en pocos minutos.

Rollitos de pizza dorados y crujientes listos en pocos minutos.

@lasrecetasdesimon

  • Una receta rápida de rollitos de pizza permite resolver una comida en pocos minutos.

  • La preparación se realiza con tortitas de trigo, queso, jamón y salsa de tomate.

  • La air fryer permite cocinarlos en alrededor de 10 minutos hasta que queden dorados.

  • También existen distintas variantes de relleno para adaptar el plato a diferentes gustos.

La receta para hacer rollitos de pizza en la air fryer se volvió una alternativa práctica para resolver una comida en poco tiempo. Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, esta opción permite tener un plato caliente, sabroso y con abundante queso en aproximadamente 15 minutos, ideal para un almuerzo rápido o una cena improvisada.

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La propuesta se basa en utilizar tortitas de trigo, similares a las de fajitas, como reemplazo de la masa tradicional de pizza. Sobre esa base se suman ingredientes clásicos como salsa de tomate, queso, jamón cocido y mozzarella, antes de enrollarlas y cortarlas en pequeñas porciones que luego se cocinan hasta quedar doradas.

Esta forma de preparación fue difundida por el cocinero e influencer Andi Simón, conocido en redes como @lasrecetasdesimon, quien compartió la receta en un video que rápidamente acumuló miles de visualizaciones. La propuesta destaca por su rapidez, practicidad y versatilidad, ya que permite adaptar el relleno según los ingredientes disponibles o las preferencias de cada comensal.

Pizza en Air fryer 2
Gastronomía: esta preparación con tortitas de trigo permite crear bocados crujientes con queso fundido y distintos rellenos.

Gastronomía: esta preparación con tortitas de trigo permite crear bocados crujientes con queso fundido y distintos rellenos.

Cómo hacer los rollitos de pizza en la air fryer

La preparación es sencilla y requiere pocos pasos. Con los ingredientes básicos y una freidora de aire precalentada, es posible lograr bocados dorados y crujientes por fuera, con un interior fundido y lleno de sabor.

Ingredientes

  • 1 tortita de trigo XXL o 2 tortitas pequeñas
  • Salsa de pizza o tomate frito
  • 4 lonchas de queso
  • 4 lonchas de jamón cocido
  • Mozzarella rallada
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Preparación

  • Extender la tortita de trigo sobre una superficie plana y cubrir la base con salsa de tomate, dejando un pequeño borde sin salsa para poder manipularla con facilidad.
  • Agregar el relleno colocando primero las lonchas de queso, luego el jamón cocido y, por último, una capa de mozzarella rallada.
  • Enrollar la tortita lo más firme posible para que el relleno quede compacto y luego cortar el cilindro en varios trozos pequeños.
  • Colocar los rollitos en un recipiente ligeramente aceitado para evitar que se adhieran durante la cocción.
  • Cocinar en la air fryer a 190 grados durante 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada y el queso se funda.

Una de las principales ventajas de esta receta es su versatilidad, ya que el relleno puede modificarse según los ingredientes disponibles. Entre las variantes más mencionadas aparecen combinaciones de cuatro quesos, versiones con peperoni y albahaca, o alternativas más elaboradas con mortadela italiana y pesto.

También es posible optar por sabores más intensos utilizando champiñones, bacon, cebolla y salsa de trufa, o incluso crear versiones inspiradas en otros platos, con carne picada, pollo desmenuzado o verduras. Para quienes buscan una opción más ligera, las espinacas con ricotta y tomates deshidratados ofrecen una alternativa vegetal que mantiene el espíritu de esta preparación rápida.

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