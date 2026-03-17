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De qué se trata Un destino en Corea, la nueva película romántica que llegó a Netflix y sorprende a todos

Protagonizada por Priyanka Arul Mohan, esta historia de superación y autodescubrimiento atrapó a los usuarios. Conocé de qué trata este estreno de Ra. Karthik.

A lo largo de su experiencia en Corea

A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño. 

En los últimos años, las plataformas de streaming comenzaron a incorporar cada vez más producciones asiáticas a sus catálogos con el objetivo de atraer nuevos espectadores. En ese contexto, Netflix sumó, el pasado jueves, la película Un destino en Corea a su extenso y exitoso catálogo.

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Se trata de un drama ambientado en distintos paisajes de Corea del Sur que combina romance, giros inesperados y sensibilidad. Con una duración de 1 hora y 53 minutos, esta producción fue escrita y dirigida por Ra. Karthik y está protagonizada por Priyanka Arul Mohan.

Esta producción destaca por ser un drama romántico que une las culturas de India y Corea del Sur. La trama sigue a una mujer de un pequeño pueblo en Tamil Nadu, India, que decide mudarse a Corea del Sur para perseguir sus sueños, enfrentando los desafíos de adaptarse a una tierra extranjera mientras vive un viaje de autodescubrimiento.

Sinopsis de Un destino en Corea, la película del momento en Netflix

La historia sigue a Shenba, una joven que creció en un pequeño pueblo del sur de India soñando con conocer Corea del Sur. Impulsada por cumplir su deseo, decide viajar a Seúl con la idea de empezar una nueva etapa y construir la vida que siempre imaginó.

Sin embargo, cuando finalmente llega al país asiático, descubre que la realidad es muy distinta a lo que esperaba. Debe enfrentarse a problemas cotidianos como el idioma, la falta de contactos y la dificultad de adaptarse a una cultura completamente diferente.

A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño. Sin embargo, esa experiencia en un país desconocido le permite descubrir nuevas facetas de sí misma mientras intenta encontrar su lugar.

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Tráiler de Un destino en Corea

Embed - UN DESTINO EN COREA | TRAILER ESPAÑOL | 12 Marzo/26 - NETFLIX

Reparto de Un destino en Corea

  • Priyanka Arul Mohan como Shenbagam
  • Park Hye-jin como Yeon-ok
  • Baek Si-hun como Heo Jun-jae
  • Rishikanth como Mani
  • Jo Ha-ram como Sung-hun
  • Jang Jae-hyeon como Min-seok
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