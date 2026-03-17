De qué se trata Un destino en Corea, la nueva película romántica que llegó a Netflix y sorprende a todos Protagonizada por Priyanka Arul Mohan, esta historia de superación y autodescubrimiento atrapó a los usuarios. Conocé de qué trata este estreno de Ra. Karthik. + Seguir en







A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño.

En los últimos años, las plataformas de streaming comenzaron a incorporar cada vez más producciones asiáticas a sus catálogos con el objetivo de atraer nuevos espectadores. En ese contexto, Netflix sumó, el pasado jueves, la película Un destino en Corea a su extenso y exitoso catálogo.

Se trata de un drama ambientado en distintos paisajes de Corea del Sur que combina romance, giros inesperados y sensibilidad. Con una duración de 1 hora y 53 minutos, esta producción fue escrita y dirigida por Ra. Karthik y está protagonizada por Priyanka Arul Mohan.

Esta producción destaca por ser un drama romántico que une las culturas de India y Corea del Sur. La trama sigue a una mujer de un pequeño pueblo en Tamil Nadu, India, que decide mudarse a Corea del Sur para perseguir sus sueños, enfrentando los desafíos de adaptarse a una tierra extranjera mientras vive un viaje de autodescubrimiento.

Sinopsis de Un destino en Corea, la película del momento en Netflix La historia sigue a Shenba, una joven que creció en un pequeño pueblo del sur de India soñando con conocer Corea del Sur. Impulsada por cumplir su deseo, decide viajar a Seúl con la idea de empezar una nueva etapa y construir la vida que siempre imaginó.

Sin embargo, cuando finalmente llega al país asiático, descubre que la realidad es muy distinta a lo que esperaba. Debe enfrentarse a problemas cotidianos como el idioma, la falta de contactos y la dificultad de adaptarse a una cultura completamente diferente.

A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño. Sin embargo, esa experiencia en un país desconocido le permite descubrir nuevas facetas de sí misma mientras intenta encontrar su lugar. un destino en corea Tráiler de Un destino en Corea Embed - UN DESTINO EN COREA | TRAILER ESPAÑOL | 12 Marzo/26 - NETFLIX Reparto de Un destino en Corea Priyanka Arul Mohan como Shenbagam

como Shenbagam Park Hye-jin como Yeon-ok

como Yeon-ok Baek Si-hun como Heo Jun-jae

como Heo Jun-jae Rishikanth como Mani

como Mani Jo Ha-ram como Sung-hun

como Sung-hun Jang Jae-hyeon como Min-seok un destinooooo