16 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei participará del homenaje por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

El Presidente y su hermana Karina asistirán al acto en memoria de las víctimas del atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992, cuando un coche bomba explotó y mató a 29 personas.

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Javier Milei asistirá este martes al acto por 34 años que se cumplen del atentado a la Embajada de Israel. 

Javier Milei asistirá este martes al acto por 34 años que se cumplen del atentado a la Embajada de Israel. 

Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei y su hermana Karina asistirán al acto en homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, cuando un coche bomba de la organización terrorista islámica Hezbolá explotó y mató a 29 personas e hirió a más de 250.

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Según los datos oficiales, el acto comenzará a las 14:50 en Arroyo y Suipacha -CABA- donde participarán el mandatario y la secretaria general de la Presidencia junto al canciller Pablo Quirno y otros funcionarios. El lema que se alza este año es "La primera vez no se olvida" con el objetivo de visibilizar y recordar el primer ataque terrorista ocurrido en la Argentina. Entre los fallecidos hay ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes, al tiempo que también fallecieron un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

Cabe recordar que a dos años del atentado a la embajada, el 18 de julio de 1994 durante la presidencia de Carlos Ménem, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el escenario de otro ataque en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.

Javier Milei acto AMIA

Hasta el momento no hay imputados ni condenados en la causa, pese a que fue investigada por la Corte Suprema de Justicia y por organismos internacionales como el FBI y el Mossad. En abril de 2024, un tribunal federal argentino concluyó que Irán y la organización terrorista Hezbolá fueron responsables del atentado, al haberlo “organizado, planeado, financiado y ejecutado”.

La resolución señaló a ex y actuales dirigentes políticos y militares iraníes, varios de ellos con inmunidad diplomática en aquel entonces. Asimismo, se mencionó a funcionarios argentinos por presunta manipulación de pruebas e intentos de encubrimiento, lo que mantiene abierta la polémica sobre las responsabilidades internas y externas en el ataque.

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