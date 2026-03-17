Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos: "Si me hubiese robado un PBI, no estaría sentada acá"

La expresidenta expone desde esta mañana ante la Justicia. En su declaración denunció ser víctima de persecución política.

La expresidenta Cristina Kirchner declara este martes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py , en el marco de la causa Cuadernos . La audiencia comenzó pasada las 9.20 de la mañana y se espera que se extienda durante varias horas.

En el inicio de su exposición, la exmandataria centró sus críticas en la condena dictada en el juicio de Vialidad, a la que definió como “una causa emblemática de persecución política ”, y sostuvo que se encuentra cumpliendo “una muy injusta condena”.

Durante su declaración, cuestionó el accionar judicial y apuntó contra magistrados y fiscales que intervinieron en el proceso. En ese sentido, habló de “jueces mutantes” y mencionó al magistrado Julián Ercolini , al señalar que en 2011 se había declarado incompetente en el expediente y que luego, durante el gobierno de Mauricio Macri , revirtió esa decisión.

También vinculó ese cambio con el rol de la entonces esposa del juez, quien, recordó, se desempeñaba como vocera del exministro de Justicia Germán Garavano.

En otro tramo, la expresidenta cuestionó los argumentos de la acusación al sostener que “parecía, según los alegatos del fiscal, que la obra pública había sido inventada por Néstor Kirchner para favorecer a un empresario de la provincia”.

Además, puso en duda la imparcialidad del tribunal que la juzgó. “El presidente del Tribunal Oral N°2 jugaba al fútbol con el fiscal en la quinta particular de Mauricio Macri. Esos fueron los jueces y fiscales que me juzgaron y me condenaron”, afirmó.

En esa línea, insistió en que fue condenada “sin pruebas” y remarcó: “No hay un solo testigo que haya declarado contra mí”. También rechazó la figura penal aplicada al sostener que nunca pudo haber cometido el delito de administración fraudulenta del Estado en su condición de jefa de Estado, especialmente tras la reforma constitucional de 1994.

Tras ese primer tramo centrado en Vialidad, la exmandataria dirigió sus críticas hacia la causa Cuadernos con duros cuestionamientos al proceso judicial y a los funcionarios intervinientes, entre ellos el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

En ese contexto, sostuvo que el juicio es "un disparate total" que desalojó del podio de persecución política a la causa Vialidad. “Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de jueces que juegan al fútbol y que tiene una familiaridad entre acusador y juzgador, sino que estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli son directamente mafiosos”, manifestó.

Y continuó: “Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Es un Juicio armado entre periodistas, jueces y fiscales, violando la garantía de juez natural”

En ese marco describió que el caso incluyó una "oleada de detenciones para chantajear empresarios" para que declaren en su contra. "‘En contra de los mugrientos’, como se refirió el fiscal Stornelli hablando de mí y de mi compañero Néstor Kirchner”, señaló.

“Los empresarios que se negaron a declarar contra mí terminaron presos”, añadió. Acto seguido también remarcó que la causa está llena de irregularidades en las pruebas presentadas.

Además, recordó el fallo del 25 de septiembre de 2025 del Tribunal Oral Federal de Comodoro Py en el caso vinculado al falso abogado Marcelo D'Alessio, acusado de participar de una asociación ilícita integrada por miembros de servicios de inteligencia, periodistas y empresarios que "se vinculaban en el ámbito del poder judicial exhibiendo influencias ante los extorsionados y chantajeados que contaban con el aval del fiscal Stornelli y el doctor Bonadio”.

“Los jueces dijeron que en esa asociación ilícita entre D’Alessio y Stornelli era un activo muy importante muy importante en todos los delitos que desplegaba esta asociación ilícita”, puntualizó.

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