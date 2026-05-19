19 de mayo de 2026 Inicio
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"No se roben mi obra": el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno

El artista plástico Helmut Ditsch exigió conocer el paradero de una pieza inspirada en el glaciar, que había entregado en comodato a la Casa Rosada, y denunció falta de respuestas oficiales.

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No se roben mi obra: el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno

"No se roben mi obra": el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno

El artista plástico Helmut Ditsch reclamó públicamente al gobierno de Javier Milei la devolución de una obra que había cedido para ser exhibida en la Casa Rosada y cuyo paradero, según denunció, desconoce desde hace semanas.

Chan es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL).
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A través de un video difundido en sus redes sociales, el pintor argentino expresó su malestar por la falta de respuestas de la Secretaría General de Presidencia y lanzó un mensaje directo: "Hola, soy Helmut. Che, no se roben mi obra".

En el video sostuvo que durante las últimas semanas intentó comunicarse con funcionarios para obtener información: "Hace tres semanas que estoy enviando emails a la Secretaría General de Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi obra". Luego explicó que la pieza había sido entregada bajo una modalidad de préstamo y remarcó que, aunque el Gobierno puede decidir retirarla de exhibición, también debe restituirla a su propietario.

"Tienen todo el derecho de descolgarla, pero la obligación de devolvérmela", afirmó. Y agregó: "Como no contestan mis emails me comunico a través de esta vía para pedirles amablemente que me devuelvan mi obra así se la puedo entregar a una institución oficial pública que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes".

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El reclamo está vinculado a una reproducción de The Triumph of Nature ("El triunfo de la naturaleza"), una obra inspirada en el glaciar Perito Moreno que permaneció exhibida durante 13 años en la Casa Rosada y fue retirada meses atrás. Ditsch denunció que desde entonces realizó reiterados pedidos formales sin obtener respuestas oficiales.

Quién es Helmut Ditsch

Ditsch, nacido en San Martín y radicado desde hace años en Viena, es uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel internacional. Se especializa en paisajes monumentales y alcanzó notoriedad por sus representaciones hiperrealistas de glaciares, montañas y mares. Además, posee récords históricos de cotización dentro del arte argentino, con obras valuadas en cifras millonarias. Su trabajo El hielo y la eternidad transitoria llegó a convertirse en una de las piezas más costosas vendidas por un artista argentino.

Helmut Ditsch

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