"No se roben mi obra": el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno El artista plástico Helmut Ditsch exigió conocer el paradero de una pieza inspirada en el glaciar, que había entregado en comodato a la Casa Rosada, y denunció falta de respuestas oficiales. Por Agregar C5N en









"No se roben mi obra": el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno

El artista plástico Helmut Ditsch reclamó públicamente al gobierno de Javier Milei la devolución de una obra que había cedido para ser exhibida en la Casa Rosada y cuyo paradero, según denunció, desconoce desde hace semanas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el pintor argentino expresó su malestar por la falta de respuestas de la Secretaría General de Presidencia y lanzó un mensaje directo: "Hola, soy Helmut. Che, no se roben mi obra".

En el video sostuvo que durante las últimas semanas intentó comunicarse con funcionarios para obtener información: "Hace tres semanas que estoy enviando emails a la Secretaría General de Presidencia para pedirles información sobre el paradero de mi obra". Luego explicó que la pieza había sido entregada bajo una modalidad de préstamo y remarcó que, aunque el Gobierno puede decidir retirarla de exhibición, también debe restituirla a su propietario.

"Tienen todo el derecho de descolgarla, pero la obligación de devolvérmela", afirmó. Y agregó: "Como no contestan mis emails me comunico a través de esta vía para pedirles amablemente que me devuelvan mi obra así se la puedo entregar a una institución oficial pública que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/El_Prensero/status/2056731035396616308&partner=&hide_thread=false El colmo de los colmos.

El gobierno le robó la obra al artista Helmut, quien pidió que se le devuelvan el cuadro que descolgaron de La Rosada, para dárselo a una institución pública "que lo sepa valorar". pic.twitter.com/6S3h9iZvw6 — El Prensero (@El_Prensero) May 19, 2026