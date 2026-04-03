5 de abril de 2026 Inicio
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Se aproxima una ciclogénesis a Buenos Aires: las tormentas se mantienen durante Semana Santa

Las lluvias y el mal tiempo persisten durante el fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

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El mal tiempo se mantendrá durante el finde XXL de Semana Santa. 
El mal tiempo se mantendrá durante el finde XXL de Semana Santa. 

El mal tiempo continúa durante el fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y en otras 7 provincias de Argentina. Las lluvias se mantendrán durante Semana Santa con una leve mejora para el domingo que durará poco.

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Las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.

tormenta provincia de buenos aires
Se aproximan lluvias y tormentas.

Se aproximan lluvias y tormentas.

Estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En la provincia de Chubut rige una alerta por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

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En paralelo, se espera el avance de una ciclogénesis durante la primera semana de abril, según informó Meteored, se espera la "formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie sobre el este del país, que estaría generalizando y potenciando nuevamente las lluvias (y los vientos a su alrededor) en las provincias centrales".

En esa línea añadieron que estiman lluvias "superiores 100 mm en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires entre el lunes y martes, situación que sería acompañada por muy fuertes vientos y ráfagas asociadas a la ciclogénesis", según los principales modelos meteorológicos.

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Este frente de tormentas dejará un remanente húmedo que afectará el comienzo del fin de semana. El sábado arrancará todavía bajo la influencia de las lluvias matinales, aunque la probabilidad irá disminuyendo conforme avance la tarde, permitiendo un breve respiro del agua. El domingo se perfila como la única ventana de estabilidad ideal para aprovechar antes de que el ciclo de precipitaciones se reactive al inicio de la semana laboral.

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Captura del SMN.

Captura del SMN.

Lamentablemente, el alivio del domingo será corto, ya que el lunes y el martes el mal tiempo regresará a la Capital Federal. Se prevén jornadas de lluvias aisladas y chaparrones intermitentes que mantendrán el cielo cubierto y el ambiente muy húmedo. A diferencia de las tormentas eléctricas del viernes, este segundo pulso de agua será más persistente y moderado.

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