Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,9 sacudió Mar del Plata

El movimiento, registrado a las 8:16, tuvo su epicentro frente a la costa, entre Miramar y Chapadmalal. No se reportaron daños ni heridos.

La mañana en Mar del Plata arrancó este jueves con un sobresalto. A las 8:16, un movimiento sísmico de magnitud 4,9 sacudió distintos puntos de la ciudad, percibiéndose con mayor claridad en el microcentro y en la zona sur.

La Policía se encuentra investigando la causa de la muerte de la joven. 
Horror y misterio en Mar del Plata: Apareció el cuerpo sin vida de una mujer y buscan las causas de su muerte

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro del movimiento se registró mar adentro, a 151 km al sur de Mar del Plata, con una profundidad de 9 kilómetros.

El temblor se sintió con mayor nitidez en edificios en altura, donde el efecto de amplificación potenció la vibración. En oficinas y departamentos del centro marplatense, vecinos informaron en redes sociales que se trató de un sacudón breve pero evidente, suficiente para interrumpir la rutina.

Por el momento, no se notificaron daños materiales ni personas lesionadas. El periodista especializado en meteorología Diego Angeli contó en C5N que el mar argentino no es una zona sísmica por lo cual este tipo de eventos son poco comunes.

Las escalas sísmicas y su nivel de peligrosidad

Para medir un terremoto se utilizan distintas herramientas. La más conocida es la Escala de Richter, que cuantifica la magnitud, es decir, la energía liberada. Hoy, a nivel científico, se emplea con mayor precisión la Escala sismológica de magnitud de momento (Mw), que también mide energía pero con parámetros más exactos.

En términos generales, la clasificación por magnitud es la siguiente:

  • Menor a 3,5: generalmente imperceptible o registrado solo por instrumentos. Sin riesgo.

  • Entre 3,5 y 4,9: se siente, pero rara vez provoca daños.

  • Entre 5,0 y 5,9: puede generar daños leves a moderados en estructuras vulnerables.

  • Entre 6,0 y 6,9: fuerte; puede causar daños importantes en zonas pobladas.

  • Entre 7,0 y 7,9: mayor; provoca daños severos en amplias áreas.

  • 8,0 o más: gran terremoto, con potencial devastador.

