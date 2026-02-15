Con un alfajor gigante de 720 kilos, Mar del Plata celebró sus 152 años Miles de turistas y residentes participaron de la tradicional degustación en el Museo MAR. La elaboración de la pieza, que pesó 720 kilos, demandó dos semanas y media de trabajo intensivo a cargo de un equipo de ocho pasteleros. Por + Seguir en







La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH).

En el marco del 152° aniversario de Mar del Plata, miles de turistas y residentes participaron este domingo de la tradicional degustación del alfajor gigante en el Museo MAR. La iniciativa, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH), alcanzó un peso récord de 720 kilos, consolidándose como uno de los atractivos centrales de los festejos oficiales.

La elaboración de la pieza demandó dos semanas y media de trabajo intensivo a cargo de un equipo de ocho pasteleros provenientes de Mar del Plata, Córdoba y Salta. Durante el proceso, se cumplieron jornadas de hasta 12 horas para confeccionar los bizcochos, ensamblar las capas de dulce de leche y aplicar el baño de chocolate final que recubrió la estructura.

"Somos pasteleros desde la cuna y ser el ‘alfajor más gigante del mundo’ por tercer año consecutivo es un orgullo", manifestó José García, secretario general del STARPYH. El dirigente gremial destacó que el objetivo principal es poner en valor un producto emblemático de la ciudad y compartirlo con el público que se acerca masivamente cada verano.

Lito Sánchez, maestro pastelero y docente de la Escuela de Pastelería del sindicato, detalló la complejidad técnica del montaje: “Hace dos semanas y media que estamos trabajando con el alfajor. Primero se hicieron los bizcochos en placas... hace tres días que el alfajor está bañado en chocolate”. La logística permitió superar los 640 kilos registrados en la edición pasada.

El evento culminó con el tradicional corte de la pieza frente a la multitud que rodeaba el museo. Según explicó Sánchez sobre la metodología de distribución, “en el centro quedó una especie de ‘rueda’ y por fuera se sirvieron las porciones al público en triángulos”, asegurando que todos los presentes pudieran probar una parte de la estructura récord.