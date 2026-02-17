17 de febrero de 2026 Inicio
A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones acompañadas de ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, en el norte argentino se espera que el termómetro alcance los 40 grados.

El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por calor extremo, tormentas y viento para varias provincias de Argentina. En el norte del país se espera que las temperaturas máximas alcancen los 40°, mientras que en la región oeste se prevén precipitaciones acompañadas por granizo y de ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Ciudad de Buenos Aires.
Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN emitió una alerta por calor extremo para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

En Formosa la máxima alcanzará los 40° para el martes 17 de febrero, la provincia tendrá una semana marcada por las altas temperaturas, que rondarán entre los 35° y 40°. En el caso de la Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, la máxima se mantendrá en los 38°; mientras que en Posadas, Misiones, será de 35°.

Formosa temperatura 17-2-26
Pronóstico extendido para Formosa.

Pronóstico extendido para Formosa.

En paralelo, el SMN también emitió una alerta por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos y Catamarca. En estas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Por último, las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz están bajo alerta amarilla por vientos del oeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Vuelve el mal tiempo a CABA: cuándo llueve

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del SMN anticipa una semana de calor moderado al comienzo y descenso térmico hacia el final.

El martes se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 30°. El miércoles será el día más caluroso de la semana: la temperatura escalará hasta los 32°, manteniendo condiciones mayormente estables y sin precipitaciones.

CABA pronóstico 17-2-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

A partir del jueves llegará el alivio. Se esperan chaparrones aislados y una baja de temperatura, con una máxima de 29°. El descenso continuará el viernes, cuando el ambiente se volverá más templado, con apenas 27° de máxima. Para el sábado persistirá el tiempo estable, con nubosidad variable y registros alrededor de 28°, consolidando un cierre de semana más agradable y menos sofocante en el área metropolitana.

Alerta meteorológica por tormentas, viento y calor extremo: las localidades afectadas

Tormentas

  • Entre Ríos: Brand Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador - Brand Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay.
  • Jujuy: Brand Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.
  • Salta: Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Catamarca: Brand Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.

Viento

  • Mendoza: Zona baja de Malargüe.
  • Chubut: Brand Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
  • Santa Cruz: Brand Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes - Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico.

Calor extremo

  • Córdoba: Juárez Celman – Río Cuarto.
  • Entre Ríos: Diamante – La Paz – Nogoyá – Paraná – Villaguay.
  • Corrientes: Concepción – Curuzú Cuatiá – San Roque – Mercedes – Sauce.
  • Misiones: El Dorado - Iguazú- General Manuel Belgrano – Montecarlo.
  • Santa Fe: General Obligado – San Javier – Vera – Nueve de Julio – San Cristóbal – San Justo.
  • Chaco: toda la provincia.
  • Formosa: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: Aguirre – Avellaneda – General Taboada – Mitre – Quebrachos – Rivadavia- Salavina –Sarmiento.

  • Salta: General José de San Martín – Iruya – Orán – Santa Victoria.

