A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por calor extremo, tormentas y viento para varias provincias de Argentina. En el norte del país se espera que las temperaturas máximas alcancen los 40°, mientras que en la región oeste se prevén precipitaciones acompañadas por granizo y de ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El SMN emitió una alerta por calor extremo para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

En Formosa la máxima alcanzará los 40° para el martes 17 de febrero, la provincia tendrá una semana marcada por las altas temperaturas, que rondarán entre los 35° y 40°. En el caso de la Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, la máxima se mantendrá en los 38° ; mientras que en Posadas, Misiones, será de 35°.

En paralelo, el SMN también emitió una alerta por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos y Catamarca. En estas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Por último, las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz están bajo alerta amarilla por vientos del oeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del SMN anticipa una semana de calor moderado al comienzo y descenso térmico hacia el final.

El martes se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 30°. El miércoles será el día más caluroso de la semana: la temperatura escalará hasta los 32°, manteniendo condiciones mayormente estables y sin precipitaciones.

CABA pronóstico 17-2-26 Pronóstico extendido para CABA. Captura SMN.

A partir del jueves llegará el alivio. Se esperan chaparrones aislados y una baja de temperatura, con una máxima de 29°. El descenso continuará el viernes, cuando el ambiente se volverá más templado, con apenas 27° de máxima. Para el sábado persistirá el tiempo estable, con nubosidad variable y registros alrededor de 28°, consolidando un cierre de semana más agradable y menos sofocante en el área metropolitana.

Alerta meteorológica por tormentas, viento y calor extremo: las localidades afectadas

Tormentas

Entre Ríos : Brand Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador - Brand Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay.

: Brand Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador - Brand Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay. Jujuy: Brand Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

Brand Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques. Salta: Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos. Catamarca: Brand Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.

Viento

Mendoza: Zona baja de Malargüe.

Zona baja de Malargüe. Chubut : Brand Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.

: Brand Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino. Santa Cruz: Brand Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes - Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico.

Calor extremo