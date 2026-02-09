Rocío relató cómo se dio toda la secuencia en la salida del boliche después de que el hombre de 30 años intentara defenderlas a ella y su hija. Le pegaron una trompada que lo dejó en el piso y el agresor de 18 años que le dio dos patadas en la cabeza le provocaron la muerte.

La mujer de Lucas Larroque, el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Batán, contó cómo fue el momento en que su esposo fue brutalmente agredido y terminó falleciendo a causa de una patada en la cabeza.

La víctima fatal fue golpeada salvajemente y sufrió heridas mortales luego de quedar involucrada en una discusión entre dos mujeres que derivó en un violento ataque en su contra. Un joven de 18 años fue detenido y una mujer arrestada, y se los puede ver en las imágenes que quedaron registradas.

Todo comenzó cuando la otra hija adolescente de la esposa de Lucas, Rocío, había sido golpeada por un hombre durante la pelea. “Mi hija no estaba pegando, ella había salido a defender a su amiga porque la estaban atacando entre una señora de unos 40 años con su marido”, comenzó el relato la viuda en diálogo con C5N.

“ El hombre le pega una trompada en la nariz a mi hija, ahí me meto , obviamente le pegué al hombre, nos empujamos y Lucas estaba parado y le digo ‘amor, me quiere pegar’. En ese movimiento de Lucas de querer sacarme a mí, viene un muchacho y le pega”, detalló la mujer.

En un principio, la familia de Larroque pensó que la misma persona que tumbó a Lucas de una trompada era la misma que le pegó la patada, pero luego, gracias a las filmaciones, se dieron cuenta de que resultó siendo otro el que le propinó dos patadas mortales.

“Cuando lo veo a Lucas en el suelo, salgo corriendo cuando ya le habían pegado la primera patada. Le pegué con mi celular en la cabeza y le pregunté por qué había hecho eso. Se me zafó de las manos y salió corriendo de vuelta otra vez y, como si hubiese sido un perro, le pateó la cabeza otra vez y ahí Lucas comenzó a sangrar”, indicó completamente angustiada.

Según detallaron, si bien aportaron materiales fílmicos para la causa, también están logrando d conseguir las cámaras de seguridad del banco Credicoop que es el lugar donde sucedió. “Hay un video también donde se ve que una mujer le grita al agresor que se cambie la remera y fue ahí cuando lo agarró la Policía”, explicó Rocío sobre el detenido de 18 años.

“Nosotros lo conocíamos, pero no por buenos. Son una familia problemática. Todo esto comenzó por problemas de la hija de la señora, Natalia Vieites, contra le grupo de amigas de mi hija. Siempre buscaron problemas, y ella siempre se defendió con la madre porque andan con armas y sus familiares andan así”, subrayó.

Por otro lado, describió a su esposo y padre de uno de sus hijos que era “un amor de persona, era un buen padre, un buen padrastro porque tengo cuatro hijos y se hizo cargo como si fuese su propio papá”: “No hay persona que no lo conozca, pero por bueno. Vivía trabajado, vivía para su hijo también el cual ahora se quedó sin papá por una lacra de mierda”.

Crimen de Lucas Larroque en Batán: qué reveló la autopsia

El cuerpo de Lucas Larroque fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicó la autopsia. De acuerdo a los médicos forenses de la morgue judicial de Mar del Plata, Larroque falleció como consecuencia de un paro cardíaco, provocado por la fractura de craneo que derivó en una hemorragia intercraneal.

El hombre de 30 años fue atacado a golpes de puño y patadas, cayó al piso y dio su cabeza contra el pavimento. El agresor, además, regresó y le volvió a dar una patada en la cabeza.

Por el crimen, la policía pudo dar rápidamente con los sospechosos: en primera instancia detuvo a un joven de 18 años que habría golpeado con los puños a Larroque y que tras caer al suelo, lo pateó reiteradas veces hasta dejarlo sin conocimiento. Además, una mujer de 24 años fue arrestada por haber intervenido en el hecho, entorpeciendo el accionar policial. Quedó imputada por resistencia a la autoridad.

Por su parte, el titular de la UFI Nº 7, el fiscal Fernando Arévalo, dispuso que se notifique al detenido en primera instancia por el delito de tentativa de homicidio, pero, tras el fallecimiento de Larroque, la carátula cambió a homicidio. La fiscalía busca reconstruir el orden de los acontecimientos a partir de los videos registrados por testigos, ya que las cámaras de seguridad de la zona no estaban operativas debido a un corte de luz y no pudieron ser relevadas.

“El fiscal me dijo que él se va a encargar de que no salga, de no vuelvan a ver la luz. Lo único que quiero es que no quede impune, porque yo a mi marido no lo vuelvo a ver nunca más en la vida y mi hijo se quedó sin papá”, relató Rocío en diálogo con C5N.