Martín Fierro de la Salud 2026: se conocieron todos los nominados de las 21 categorías Los premios distinguen iniciativas, proyectos, instituciones y trayectorias que realizan aportes significativos al cuidado de la salud y el bienestar. La ceremonia de premiación se realizará el 1 de diciembre y reconocerá a referentes de todo el país. Por Agregar C5N en









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Los Martín Fierro de la Salud dieron a conocer los nominados de su edición 2026. Se trata de una distinción que busca reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al cuidado de las personas y sus comunidades, impulsando iniciativas, proyectos y acciones que generan un impacto positivo en la salud.

Los premios ponen en valor tanto las trayectorias profesionales como el trabajo de instituciones, organizaciones, empresas, medios de comunicación y referentes que promueven la prevención, la educación, la investigación, la innovación y el acceso a la información sanitaria.

La convocatoria contó con una instancia inicial de presentación de postulaciones, abierta hasta el 10 de noviembre, durante la cual personas de todo el país pudieron presentar proyectos e iniciativas a través de un formulario oficial. Posteriormente, el jurado evaluó las propuestas y definió los prenominados, considerando aspectos como el propósito, la calidad, la innovación y el impacto de cada iniciativa.

El 20 de noviembre comenzó la etapa de participación del público, que pudo acompañar a sus candidatos mediante una votación habilitada a través de un enlace difundido por la organización. Este proceso finalizó con la publicación de las nominaciones definitivas, que quedaron conformadas en 21 categorías.

Todas las categorías y sus nominados La edición 2026 reúne a instituciones públicas y privadas, profesionales de distintas especialidades, organizaciones sociales, investigadores, comunicadores y referentes del bienestar. A continuación, el listado completo de nominados: