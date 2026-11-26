Los Martín Fierro de la Salud dieron a conocer los nominados de su edición 2026. Se trata de una distinción que busca reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al cuidado de las personas y sus comunidades, impulsando iniciativas, proyectos y acciones que generan un impacto positivo en la salud.
Los premios ponen en valor tanto las trayectorias profesionales como el trabajo de instituciones, organizaciones, empresas, medios de comunicación y referentes que promueven la prevención, la educación, la investigación, la innovación y el acceso a la información sanitaria.
La convocatoria contó con una instancia inicial de presentación de postulaciones, abierta hasta el 10 de noviembre, durante la cual personas de todo el país pudieron presentar proyectos e iniciativas a través de un formulario oficial. Posteriormente, el jurado evaluó las propuestas y definió los prenominados, considerando aspectos como el propósito, la calidad, la innovación y el impacto de cada iniciativa.
El 20 de noviembre comenzó la etapa de participación del público, que pudo acompañar a sus candidatos mediante una votación habilitada a través de un enlace difundido por la organización. Este proceso finalizó con la publicación de las nominaciones definitivas, que quedaron conformadas en 21 categorías.
Todas las categorías y sus nominados
La edición 2026 reúne a instituciones públicas y privadas, profesionales de distintas especialidades, organizaciones sociales, investigadores, comunicadores y referentes del bienestar. A continuación, el listado completo de nominados:
1. Acceso Equitativo a la Salud
- Municipio de Escobar
- Cardiología, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (Misiones)
- División Enfermería, Secretaría Técnica, Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan
- Fundación Favaloro
- Ministerio de Salud de Neuquén
2. Educación para la Salud
- Uroclínica Mendoza / Fundación Uroclínica
- BAPRO
- Fundación ALCO Dr. Cormillot
- Fundación Cáncer (FUCA)
- Centro Rossi – Campaña Cáncer de Mama
- Chequea tu Colon – Dr. Lisandro Pereyra
3. Excelencia Académica en Salud
- Diplomado en Longevidad y Medicina Regenerativa – Dr. Felice y Dra. Leinadó
- Instituto Universitario CEMIC (IUC)
- Posgrado en Medicina Funcional Integrativa – Universidad Nacional de Córdoba / Dra. Julieta Moras
- Instituto Alexander Fleming
- Universidad Favaloro
- UCA
4. Innovación
- MotivIA
- Hominis
- RCTA
- Traditum
5. Excelencia en Atención y Gestión Sanitaria
- OSDEPYM
- Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
- Rebiogral – Rehabilitar es acompañar
- Municipio de Pilar
- Municipio de Rosario
- Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
6. Comunicación y Medios
- Rocío Marengo – Murad – Exijo Clemencia
- Dr. Tartaglione – Médicos de Familia – Canal 9
- Daniela Lopilato – Pura Vida – Stream TVP
- Guillermo Lobo – TN – Canal 13
- No es tan difícil – Cocina y Bienestar – Canal 12 de Córdoba
- Infobae – Salud
7. Manos que Cuidan
- Servicio de Voluntarias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
- Fundación Vivir
- La Serenísima
- Fundación Zaldívar + Fundación Macro
- Banco Galicia + Fundación Trauma
- Pan American Energy + FUNDASAMIN
8. Empresas con Sentido
- Kikis Ludoteca, Mi Propio Espacio
- Danone
- Sanatorio Güemes
- Grupo L
- L'Oréal
- Helios Salud
9. Capitales que Transforman
- Gador
- Adium
- Casasco
- AmCham Health
- Roemmers
- BASA
10. Cobertura de Valor
- Nefra Medical Care
- Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)
- Medifé
- OSDE
- Vittal Emergencia
11. Trayectoria Profesional en Salud
- Galeno Argentina
- Hospital Universitario Fundación Favaloro
- Login
- Scienza
- Hospital Materno Infantil de San Isidro
12. Movimiento, Gestión Deportiva y Rehabilitación
- Movesmarter Health & Instituto Alexander Fleming
- Boca Juniors
- Fundación Newell's Old Boys
- Ministerio de Salud de Santiago del Estero
- INECO
13. Pacientes Protagonistas
- Trombofilia y Trombosis Argentina, Asociación Civil
- Movimiento Bailar la Vida (visibilizar la enfermedad de Parkinson)
- Celeste Ianelli
- DISFAM Argentina
- Fundación de la Familia Policial – CABA
14. Creadores de Bienestar
- Dr. Daniel López Rosetti
- Nara Ferragut
- Hogar Pimpinela para la Niñez
- Dr. Facundo Pereyra
- Vir Busnelli
- Gabriel Rolón
15. Divulgación en Medicina Estética y Bienestar
- Más que Estética, Ciencia y Criterio Médico – SAENI / Dra. Miranda
- Doctoras TV
- Dra. María José Pelli
- Dra. Beatriz Elena Lezcano – Cirugía Estética
- Dra. Nancy Fuentecilla – Odontología Estética
- Dadatina (@soydadatina)
16. Sección de Salud y Bienestar en Medios Digitales
- Daniela Blanco – Infobae
- Dolores Pasman – La Nación
- Florencia Cunzolo – Clarín
- Página 12
- La Capital+ Rosario
- El Destape
17. Comunicadores en Salud
- Valeria Román
- Guillermo Lobo
- Natalia Paratore
- Florencia O'Keeffe
- Florencia Ballarino
- Alejandro Horvat
18. Salud Mental y Adicciones
- Municipio de Malvinas Argentinas
- Cero Miligramos – Luzu TV junto a la Cruz Roja Argentina
- Lic. Laura Riera – Fundación Nocka Munayki (Santiago del Estero)
- Alcohólicos Anónimos Argentina
19. Investigación Científica en Salud
- Gabriel Rabinovich por CONICET
- Roche y Fundación Garrahan
- CAEME
- Elea
- FLENI – LATAM-FINGERS
20. Influencia
- Dra. Carla Orsini
- Vanesa Bella
- Delfina Ferro
- Romina Pereiro
- Naty Franzoni
- Juli Puente
21. Médicos Divulgadores
- Dr. Daniel López Rosetti
- Dr. Ramiro Heredia
- Dr. Alberto Cormillot
- Dr. Jorge Tartaglione
- Dr. Nelson Castro
- Dra. Maritchu Seitum
La ceremonia de premiación
La entrega de los Martín Fierro de la Salud 2026 se realizará el 1 de diciembre de 2026, en una ceremonia que reunirá a los nominados y a referentes del ámbito sanitario, científico, institucional y de la comunicación.
Además, se podrá seguir la previa y la cobertura de la alfombra azul a través de la transmisión especial de Somos Murad, disponible en YouTube, con entrevistas, protagonistas y todos los detalles de una noche dedicada a reconocer el compromiso con la salud y el bienestar.